Η ΕΛΜΕ Λασιθίου στηρίζει αποφασιστικά τον αγώνα των εργαζομένων στα νοσοκομεία του Λασιθίου για την υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας. Η κατάσταση των δομών υγείας σε όλο τον νομό αποτελεί καίριο κοινωνικό ζήτημα που αφορά άμεσα και τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τις οικογένειες και όλους τους εργαζόμενους.

Οι ελλείψεις προσωπικού, οι συγχωνεύσεις, η υποχρηματοδότηση, η εξάντληση των εργαζομένων και η αποσάθρωση υπηρεσιών δεν είναι συγκυριακά προβλήματα. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής που αντιμετωπίζει την Υγεία ως πεδίο κερδοφορίας και όχι ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα.

Εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει αυτή μεθοδευμένη απαξίωση για να εμφανιστεί η ιδιωτικοποίηση ως μόνη λύση. Αφού όπως στην Παιδεία, έτσι και στην Υγεία, ο κοινωνικός τους χαρακτήρας βάλλεται συνειδητά και συστηματικά.

Δηλώνουμε καθαρά ότι δεν αποδεχόμαστε την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών. Δεν αποδεχόμαστε τη διάλυση των δημόσιων δομών που στηρίζουν τις ζωές μας και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Διεκδικούμε – μαζί με τους υγειονομικούς και τον λαό του Λασιθίου:

– Κατάργηση των νόμων που διαλύουν και ιδιωτικοποιούν το ΕΣΥ και αποτροπή κάθε κίνησης αλλαγής του Χάρτη Υγείας με υποβαθμίσεις και νέες συγχωνεύσεις και εργαλείο τις εξαγγελθείσες τροποποιήσεις οργανισμών των νοσοκομείων.

– Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες. Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την στελέχωση των δομών υγείας και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

– Διοικητική Αυτοτέλεια – Κατάργηση της ενοποίησης των νοσοκομείων του νομού. Επαναφορά στο πριν το 2012 καθεστώς διοίκησης, όπως έγινε το 2019 με το Βενιζέλειο – ΠΑΓΝΗ και όπως έγινε πρόσφατα με τα Νοσοκομεία Γιαννιτσών – Έδεσσας.

– Να δοθούν επιπλέον κίνητρα στις άγονες και προβληματικές περιοχές. Υλοποίηση του Δημόσιου Κέντρου Αποκατάστασης Νεάπολης.

– Προστασία των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης και του ΚΕΘΕΑ.

– Βελτίωση των μισθολογικών και εργασιακών συνθηκών των ιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων στα νοσοκομεία (αυξήσεις μισθών, φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση των “εντέλλεσθε” και των εξαντλητικών συνθηκών εργασίας) έτσι ώστε να σταματήσει το κύμα παραιτήσεων και να υπάρχει κλίμα προσέλκυσης νέων ιατρών και εργαζομένων στο ΕΣΥ και να μην αποβαίνουν άγονες οι περισσότερες προκηρύξεις.

– Άμεση ενίσχυση και ουσιαστική αναδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών των νοσοκομείων —ιατρικών, νοσηλευτικών, διοικητικών, τεχνικών, εργαστηρίων και υποστηρικτικών. Για μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργούν στα όρια, με ελλείψεις προσωπικού, συνεχείς μετακινήσεις, ασυνέχεια και κενά που θέτουν σε δοκιμασία την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απαιτούμε σταθερότητα και πλήρη στελέχωση ώστε καμία υπηρεσία να μην καταρρέει και κανένας εργαζόμενος να μην εξουθενώνεται.

Καλούμε όλα τα μέλη μας, τους εργαζομένους, τους γονείς και τους μαθητές να δώσουν μαζικό παρών στις συγκεντρώσεις της Παγκρήτιας Αγωνιστικής Ημέρας Δράσης για την Υγεία:

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

✓ 12:00 – Πλατεία Σητείας

✓ 13:00 – Πλατεία Αγίου Νικολάου

✓ 13:00 – Έξω από το Δημαρχείο Ιεράπετρας

Η υπεράσπιση της Δημόσιας Υγείας είναι ζήτημα δημοκρατίας, κοινωνικής ισότητας και

ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Η ΕΛΜΕ Λασιθίου θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για Υγεία και Παιδεία – Δημόσια και

Δωρεάν για Όλους. Ο αγώνας είναι κοινός, ο αγώνας είναι δίκαιος.

Για το ΔΣ της ΕΛΜΕ Λασιθίου:

Η Πρόεδρος Σχοινά Βασιλική

Η Γενική Γραμματέας Καραδήμου Μαρία