Υπό κατάληψη τελεί το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο Ηράκλειο, όπου μετέφεραν τις κινητοποιήσεις τους μετά την αποχώρησή τους από το Αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης» αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι.

Πλήθος διαμαρτυρόμενων, μετά και τη συνάντηση που είχαν με τη γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εξακολουθούν να παραμένουν και έξω από το κτίριο, που βρίσκεται στην παραλιακή λεωφόρο. Στη συνάντηση με την κ. Κοζυράκη, αντιπροσωπεία των διαμαρτυρόμενων, ανέφεραν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, ζητώντας να δοθούν άμεσα λύσεις προκειμένου να μπορέσουν να κρατήσουν τις περιουσίες τους και να μην εγκαταλείψουν τον πρωτογενή τομέα.