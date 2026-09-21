Η περιοχή του Καλού Χωριού, μια από τις σημαντικότερες τουριστικές παράκτιες ζώνες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, παρουσιάζει αυξημένη «ευαισθησία» στην παράκτια διάβρωση. Η προστασία και η βιώσιμη διαχείρισή της συνιστούν προτεραιότητα για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της.

Μετά την υπογραφή της από τον Περιφερειάρχη Κρήτη Στ. Αρναουτάκη, αναμένεται να υπογραφεί και από πλευράς του Ιδρύματος Τεχνολογίας Ερευνας Κρήτης ώστε να τεθεί σε ισχύ η Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τη «Διερεύνηση της συρρίκνωσης των τουριστικών παραλιών του Καλού Χωριού Ν. Λασιθίου από τις ανθρωπογενείς πιέσεις και την κλιματική αλλαγή και προτάσεις για υλοποίηση παρεμβάσεων προστασίας και ανάπλαση 2026-2027-2028».

Η Περιφέρεια δια της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού θεσμικού της ρόλου για την προστασία του περιβάλλοντος, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης προγραμματίζει την υλοποίηση του ερευνητικού έργου, με το παραπάνω αντικείμενο, το οποίο έχει ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας, για το έτος 2026, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Η παράκτια διάβρωση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής με σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον, στις παράκτιες υποδομές, στην τουριστική ανάπτυξη και στις τοπικές οικονομίες. Η άνοδος της μέσης στάθμης της θάλασσας, η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινομένων, οι μεταβολές στο κυματικό καθεστώς και στη στερεομεταφορά, σε συνδυασμό με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως λιμενικά έργα, τεχνικές διαμορφώσεις της ακτογραμμής και παρεμβάσεις στα υδρογεωγραφικά δίκτυα, επιταχύνουν τα φαινόμενα υποχώρησης των ακτών.

Στο πλαίσιο της προγραμματικής αυτής σύμβασης, θα αναζητηθούν τα αίτια και οι μηχανισμοί που οδηγούν στη συρρίκνωση των τουριστικών παραλιών του Καλού Χωριού και θα αξιολογηθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και των ανθρωπογενών παρεμβάσεων στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης της τρωτότητας και της επικινδυνότητας της παράκτιας ζώνης, αλλά και στη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την προστασία, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη διαχείρισή της.

Τα αποτελέσματα του έργου που αναλαμβάνει το ΙΤΕ θα αποτελέσουν πολύτιμο εργαλείο για την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Αγίου Νικολάου και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς, για την υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων που θα οδηγούν σε προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Πέραν των άλλων, θα πραγματοποιηθεί εποχική αποτύπωση της κατάστασης της θάλασσας και ανάλυση των μεταβολών των θαλάσσιων και μετεωρολογικών συνθηκών σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα σενάρια κλιματικής αλλαγής για χρονικό ορίζοντα 50 ετών! Τα αποτελέσματα θα επιτρέψουν την αξιολόγηση της μελλοντικής καταλληλότητας της παράκτιας ζώνης του Καλού Χωριού για δραστηριότητες αναψυχής, θαλάσσιου αθλητισμού, τουρισμού και άλλες οικονομικές χρήσεις, αναδεικνύοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τις αναμενόμενες πιέσεις και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής.

Το έργο, διάρκειας 2 ετών, έχει προϋπολογισμό 60.000 ευρώ που θα καταβάλει η Περιφέρεια Κρήτης.

Την ερευνητική ομάδα του ΙΤΕ αποτελούν οι: Δρ Νικόλαος Καμπάνης Διευθυντής Ερευνών ΙΥΜ-ΙΤΕ ως επιστημονικά υπεύθυνος, ο Δρ Γεωργ. Αλεξανδράκης γεωλόγος – ωκεανογράφος με ειδίκευση στην παράκτια γεωμορφολογία και μηχανική και στην ανάλυση επικινδυνότητας, ο Δρ Γεωργ. Κοζυράκης Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση στην υδροδυναμική μοντελοποίηση, η Δρ Βασιλική Μεθενίτη φυσικός με ειδίκευση στη φυσική ωκεανολογία, ο Δρ Αντ. Παρασύρης μαθηματικός και η Ελένη Δεσποτάκη μηχανικός περιβάλλοντος.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ