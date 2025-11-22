Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, Γιάννης Πλακιωτάκης, παρέστη για να κηρύξει την έναρξη του 3ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ), υπογραμμίζοντας τον κρίσιμο ρόλο του έντυπου Τύπου στη Δημοκρατία.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Πλακιωτάκης τόνισε ότι ο έντυπος λόγος παραμένει «ο τελευταίος χώρος όπου η σκέψη ωριμάζει, η ανάλυση βαθαίνει και η ενημέρωση υπηρετεί τον πολίτη, όχι τον αλγόριθμο». Επισήμανε τη σημασία της ενυπόγραφης δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφικής ευθύνης, υπογραμμίζοντας ότι η είδηση πρέπει να ερευνάται, να επαληθεύεται και να παρουσιάζεται με ακεραιότητα και ανιδιοτέλεια.

Ο Αντιπρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική αξία του έντυπου Τύπου, τονίζοντας ότι «κάθε φύλλο αποτελεί τεκμήριο της εποχής του και μέρος της συλλογικής μνήμης της χώρας». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε το έργο της Βιβλιοθήκης της Βουλής, που διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών και ξένων εφημερίδων και περιοδικών από τον 18ο αιώνα έως σήμερα, με πάνω από 14 εκατομμύρια ψηφιακές λήψεις.

Ο κ. Πλακιωτάκης κατέληξε ότι, περισσότερο από ποτέ, η κοινωνία έχει ανάγκη τον έντυπο λόγο, ο οποίος υπερασπίζεται την ουσία της ενημέρωσης και διασφαλίζει τη λειτουργία της Δημοκρατίας.