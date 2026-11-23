Ύστερα από τρία χρόνια χωρίς νερό, ο υγρότοπος της Λυγερής στην Κριτσά κράτησε ξανά λίγο νερό, με τις πρόσφατες βροχές. Η Λυγερή βρίσκεται ανατολικά της αρχαίας Λατούς. Επισκέφθηκα το σημείο και χάρηκα που, τέτοια εποχή, μετά από χρόνια, η Λυγερή μάζεψε ξανά λίγο νερό.

Για να φτάσουμε εκεί, ακολουθούμε τον δρόμο προς τα Κλεισίδια και στη συνέχεια ένα μικρό μονοπάτι. Πρόκειται για ένα φυσικό βαθούλωμα, περίπου στο μέγεθος της λίμνης του Αγίου Νικολάου, με βλάστηση στο κέντρο του. Ο υγρότοπος περιλαμβάνεται στην καταγραφή της WWF Ελλάς.

Στο ψηλότερο σημείο της περιοχής σώζονται ένας παλιός ανεμόμυλος, που κάποτε ανήκε στον παπά Κουτάντο, κι ένα παλιό κτίσμα. Αυτή τη φορά περπάτησα και ανατολικά της Λυγερής, ώσπου συνάντησα την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου της Λατούς.

Το λίγο νερό που ξαναείδαμε στη Λυγερή μάς θυμίζει την αξία αυτών των μικρών υγροτόπων. Πολλοί από αυτούς στην Κρήτη υποβαθμίζονται από επιχωματώσεις, απόθεση μπαζών και σκουπιδιών, αυθαίρετη δόμηση και διανοίξεις δρόμων.

ΛΕΩΝ.Κ.