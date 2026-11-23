Σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι) τέθηκε ο 51χρονος, ο οποίος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο 51χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, όπου απολογήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις. Λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, αποφασίστηκε να του επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της παραμονής στην κατοικία του με ηλεκτρονική επιτήρηση, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομική έρευνα είχε οδηγήσει στην εξιχνίαση συνολικά 17 περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, εκ των οποίων οι 10 είχαν ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες επτά ήταν απόπειρες. Οι υποθέσεις καταγράφηκαν από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2026 σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων ο Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Αλεξανδρούπολη, η Ξάνθη, τα Ιωάννινα, η Άρτα, η Δράμα, η Κομοτηνή και η Κατερίνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, οι δράστες τηλεφωνούσαν κυρίως σε ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα, όπως δήθεν τροχαίο ατύχημα συγγενικού τους προσώπου, ανάγκη φύλαξης τιμαλφών από αστυνομικούς ή επικοινωνία με την ιδιότητα του λογιστή.

Ο 51χρονος φέρεται να είχε τον ρόλο του εισπράκτορα, παραλαμβάνοντας χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα. Από τις δέκα τετελεσμένες περιπτώσεις φέρεται να αποσπάστηκε συνολικά το ποσό των 31.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα απροσδιόριστης αξίας.

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, κυνηγετικό όπλο χωρίς την απαιτούμενη άδεια, 3.435 ευρώ, ένα μαχαίρι και τέσσερα κινητά τηλέφωνα.