Το ξενοδοχείο St. Nicolas Bay Resort Hotel & Villas,

στον Άγιο Νικόλαο, μέλος της πολυτελούς αλυσίδας ξενοδοχείων “Small Luxury Hotels of the World”,

αναζητά προσωπικό για τη στελέχωση των τμημάτων Υποδοχής και Δημοσίων Σχέσεων (Guest Relations), ενόψει της τουριστικής περιόδου 2027

Κύριες αρμοδιότητες:

Υποδοχή και εξυπηρέτηση επισκεπτών με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού.

Χρήση Η/Υ και ξενοδοχειακών εφαρμογών.

Διαχείριση αιτημάτων, παρακολούθηση της ικανοποίησης των πελατών και αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων.

Συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου, με στόχο την εξασφάλιση μιας άριστης εμπειρίας διαμονής.

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο πολυτελείας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον ξένες γλώσσες θα θεωρηθούν σημαντικό προσόν.

Εξαιρετικές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες.

Ευχάριστη προσωπικότητα, διακριτικότητα και υπευθυνότητα.

Ικανότητα διαχείρισης απαιτητικών πελατών και παροχής εξατομικευμένης εξυπηρέτησης.

Οργανωτικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα.

Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ.

Τι προσφέρουμε:

Ευχάριστο και επαγγελματικό εργασιακό περιβάλλον.

Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Συμμετοχή σε μια ομάδα που επενδύει στην ποιότητα, τη συνεργασία και την αυθεντική κρητική φιλοξενία με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας

μέσω email hr@stnicolasbay.gr

Αιτήσεις: Καθημερινά στο ξενοδοχείο 09:00–18:00

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα:

2841090048, 2841090200

Θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών.