Οι Ρεπουμπλικανοί μπλόκαραν την πρόταση καθαίρεσης του Χέγκσεθ – Πανηγυρίζει ο Τραμπ, είναι «μεγάλος πατριώτης»

Οι Ρεπουμπλικανοί κατάφεραν να μπλοκάρουν την πρόταση παραπομπής του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε διαδικασία καθαίρεσης, αποτρέποντας μια δυσάρεστη πολιτική εξέλιξη για τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα του κόμματός του στις ενδιάμεσες εκλογές.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφάσισε το βράδυ της Τρίτης να παραπέμψει την πρόταση του Ρεπουμπλικανού βουλευτή Τόμας Μάσι σε επιτροπή, βγάζοντάς την ουσιαστικά από την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πανηγύρισε για την εξέλιξη, εξαπολύοντας παράλληλα νέα επίθεση στον Μάσι, τον οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο αποτυχημένο».

Η προσπάθεια απέδωσε, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί συγκέντρωσαν τις απαιτούμενες ψήφους για την παραπομπή της πρότασης σε επιτροπή, αποφεύγοντας μια ψηφοφορία επί της ουσίας που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα πολιτική αναταραχή.

Παρά την οδυνηρή ήττα τους στις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές της περασμένης Τρίτης, οι ρεπουμπλικάνοι διατηρούν, ως τις αρχές της επόμενης χρονιάς, όταν θα ορκιστούν τα νέα μέλη, την πλειοψηφία στο Κογκρέσο.

Οι δημοκρατικοί θα είναι σε θέση από τον Ιανουάριο του 2027 να επαναφέρουν ζήτημα ενδεχόμενης καθαίρεσης του υπουργού Χέγκσεθ, ο οποίος κατηγορείται πως παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία κατά συρροή, ειδικά με τον τρόπο που χειρίστηκε τον πόλεμο εναντίον του Ιράν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έσπευσε να εκφράσει την ικανοποίησή του για την εξέλιξη και να περιβάλλει για ακόμη μια φορά με την εμπιστοσύνη του τον υπουργό του, «μεγάλο πατριώτη», κατ’ αυτόν. Η διαδικασία εναντίον του πρώην παρουσιαστή του Fox News «απέτυχε αξιοθρήνητα», σχολίασε ο ογδοντάρης πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Ολοκληρωτική νίκη!», πανηγύρισε —με όλα τα γράμματα της πρότασης αυτής κεφαλαία— εκπρόσωπος του Πενταγώνου, κρίνοντας πως η προσπάθεια να παραπεμφθεί ο υπουργός ήταν «ανυπόστατη».

«Η προσπάθεια των Δημοκρατικών να καθαιρέσουν τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ απέτυχε παταγωδώς! Κάθε Ρεπουμπλικανός, εκτός από τον Τόμας Μάσι, έναν μεγάλο αποτυχημένο, ψήφισε υπέρ του Πιτ», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρά το γεγονός ότι η πρωτοβουλία είχε κατατεθεί από τον ίδιο τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή του Κεντάκι.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ επικαλέστηκε τις στρατιωτικές επιτυχίες που αποδίδει στην κυβέρνησή του, καθώς και τα αποτελέσματα της στρατολόγησης στις αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, για να υπερασπιστεί τον Χέγκσεθ.

«Και πάλι, οι νίκες στη Βενεζουέλα και το Ιράν, οι καλύτεροι αριθμοί στρατολόγησης στην ιστορία του στρατού (με μεγάλες λίστες αναμονής για να καταταγεί κανείς!) και ένα ηθικό όπως σπάνια έχουμε δει στο παρελθόν οδήγησαν στη δικαίωση ενός σπουδαίου Αμερικανού πατριώτη. Οι Δημοκρατικοί συνεχίζουν να εργαλειοποιούν και να καταχρώνται τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πρέπει να σταματήσουν! ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΞΑΝΑ ΜΕΓΑΛΗ», πρόσθεσε.

Ο ίδιος ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε νωρίτερα «πολιτικό θέαμα», απόλυτα «σκηνοθετημένο», το εγχείρημα να κινηθεί διαδικασία καθαίρεσής του από τον Τόμας Μάσι, ρεπουμπλικάνο βουλευτή που πλησιάζει στο τέλος της θητείας του, τα τελευταία χρόνια σφοδρού επικριτή του προέδρου Τραμπ.

Οκτώ κατηγορίες

Ο Πιτ Χέγκσεθ, υπουργός με ρητορική άκρως ερειστική, ήταν από τους πρώτους που μπήκαν στο στόχαστρο μετά την εκλογική πανωλεθρία των ρεπουμπλικάνων στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζέι Ντι Βανς αναγνώρισαν πως ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν ανάμεσα στους λόγους της ήττας της παράταξης.

Πριν καν απορριφθεί το σχέδιο ψηφίσματος πάντως, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε εκφράσει για ακόμη μια φορά την υποστήριξή του στον υπουργό του. Ο Πιτ Χέγκσεθ αξίζει «άλφα με τρεις τόνους», επιχειρηματολόγησε μέσω Truth Social, μετά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο ενδιαφερόμενος χθες.

Ο βουλευτής Μάσι κατηγόρησε τον υπουργό ότι παραβίασε την αμερικανική νομοθεσία διεξάγοντας πόλεμο εναντίον του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου.

Του προσάπτει επίσης πως «αψήφησε τους νόμους για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των θυμάτων μεταξύ των αμάχων», υπογραμμίζοντας ειδικά τον βομβαρδισμό πρωτοβάθμιου σχολείου στη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 120 παιδιά, τις πρώτες ώρες της ένοπλης σύρραξης.

Ακόμη, στο σχέδιο ψηφίσματος, που περιλάμβανε οκτώ κατηγορίες, ο Τόμας Μάσι κατηγόρησε τον υπουργό Χέγκσεθ για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2025 ο αμερικανικός στρατός διεξάγει αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον πλεούμενων που φέρονται να διακινούν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, εκστρατεία η οποία επικρίνεται έντονα σε διεθνές επίπεδο. Και ακόμη, για την «απαγωγή ηγέτη ξένης κυρίαρχης χώρας», του ανατραπέντα προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον Ιανουάριο του 2026.

«Εδώ θα είμαι»

Ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου εμφανίζεται αδιάλλακτος, υποστηρίζει σθεναρά όλες τις επιχειρήσεις που διέταξε ανεξαιρέτως, χαρακτηρίζοντας ιδίως τον πόλεμο εναντίον του Ιράν ενέργεια «θαρραλέα» και «ιστορική».

Δήλωσε «υπερήφανος» γι’ αυτές και πρόσθεσε πως «θα τις επαναλάμβανα αύριο», διατεινόμενος ότι η «επίθεση» εναντίον του προσώπου του στρέφεται επίσης εναντίον κάθε μέλους των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ο υπουργός, που δηλώνει απόλυτα πιστός στον πρόεδρο Τραμπ, υποστήριξε ακόμη πως η επίθεση εναντίον του στην ουσία στόχο έχει τον αρχηγό του κράτους. «Αν θέλουν να συζητήσουμε (…) για την εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ και τον απολογισμό του ως προς την εθνική ασφάλεια, ας κοπιάσουν. Εδώ θα είμαι», πέταξε.

Οι δημοκρατικοί καταγγέλλουν σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο άλλοτε τηλεοπτικός παρουσιαστής που έγινε επικεφαλής του Πενταγώνου το 2025 και μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Πρόσφατα, ο Πιτ Χέγκσεθ διέταξε να μεταδοθεί απευθείας ο τουφεκισμός από εκτελεστικό απόσπασμα του καταδικασμένου σε θάνατο δράστη επίθεσης εναντίον αμερικανών στρατιωτικών, προτού ο πρόεδρος Τραμπ το πάρει πίσω.

Άλλη υπόθεση που τον έφερε σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση ήταν το λεγόμενο «Signalgate». Ο υπουργός, λόγο καιρό αφού ανέλαβε, σε μηνύματά του σε ομάδα συζήτησης στην εφαρμογή Signal, παρουσίασε σε άλλα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ λεπτομέρειες για βομβαρδισμούς στην Υεμένη, μολονότι επρόκειτο για άκρως απόρρητες πληροφορίες, ενώ κατά λάθος είχε προστεθεί στα μέλη της δημοσιογράφος του περιοδικού The Atlantic.

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