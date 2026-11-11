Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Σήμερα απολογείται ο δικηγόρος για τις 917 εταιρείες «φαντάσματα» – Προφυλακιστέος ο 34χρονος λογιστής

Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της τρίτης ειδικής ανακρίτριας ο δικηγόρος που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα φοροδιαφυγής με τις εταιρείες-«φαντάσματα» στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνεργαζόταν με λογιστές για τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρειών που χρησιμοποιούνταν στο πλαίσιο της παράνομης δραστηριότητας.

Συνολικά έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ δύο επιχειρηματίες εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Αρχές.

Προφυλακιστέος ο 34χρονος

Ο 34χρονος, ο οποίος απολογήθηκε χθες, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να είχε αναλάβει λογιστικό γραφείο από άλλον λογιστή, ο οποίος, σε συνεργασία με δικηγόρο, φέρεται να είχε οργανώσει τη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» και την προσέλκυση αχυρανθρώπων.

Μέσω αυτών των εταιρειών, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κατά την απολογία του, ο 34χρονος υποστήριξε ότι δραστηριοποιούνταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε το γραφείο προκειμένου να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας περίπου 20 υπαλλήλων. Επικαλέστηκε, επίσης, οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70% και ότι η σύζυγός του δεν εργάζεται λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα.

Ελεύθεροι έξι κατηγορούμενοι με περιοριστικούς όρους – Τι είπαν στην απολογία τους

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες ενώπιον της ανακρίτριας, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε όλους επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως αχυράνθρωποι και τέσσερις επιχειρηματίες. Στους τρεις από τους τέσσερις επιχειρηματίες επιβλήθηκε εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο ορίστηκε εγγύηση 20.000 ευρώ.

Δύο από τους κατηγορούμενους που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι παραδέχθηκαν ότι παρέδωσαν τους κωδικούς TAXISnet τους έναντι αμοιβής ή με αντάλλαγμα τη συμμετοχή τους σε επιχείρηση. Υποστήριξαν, ωστόσο, ότι δεν γνώριζαν πως τα στοιχεία τους θα χρησιμοποιούνταν για φοροδιαφυγή.

Ο ένας από αυτούς επικαλέστηκε προβλήματα υγείας και οικονομικές δυσκολίες, υποστηρίζοντας ότι εξαπατήθηκε από γυναίκα, η οποία τον πλήρωνε κάθε μήνα για να της παραχωρεί τους κωδικούς πρόσβασής του.

Άλλος κατηγορούμενος, που φέρεται να εμπλέκεται στη διαχείριση επιχειρήσεων, αρνήθηκε τις κατηγορίες. Δήλωσε ότι δεν είναι λογιστής και ότι δεν έχει σχέση με οφειλές τριών εταιρειών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 139.000 ευρώ.

Επιχειρηματίας της εστίασης, ο οποίος διαθέτει 12 καταστήματα στην ανατολική και τη δυτική Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες λειτουργούσαν με καθεστώς δικαιόχρησης (franchise).

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι τοποθετήθηκαν στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ενώ στη συνέχεια δημιουργήθηκαν φορολογικές οφειλές εν αγνοία του. Πρόσθεσε ότι οι επιχειρήσεις τις οποίες διαχειρίζεται προσωπικά δεν έχουν φορολογικές οφειλές.

Πετιλόν: «Αρνούμαι τις κατηγορίες… Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης»

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Ερρίκος Πετιλόν μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας,

Σύμφωνα με πληροφορίες, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του.

Βγαίνοντας από την ανακρίτρια έκανε τις πρώτες του δηλώσεις:

«Δεν ήταν σκοπός μου να κάνω ζημιά στη Εφορία, δεν ήθελα να βλάψω κανέναν. Σήμερα κατέθεσα με ειλικρίνεια. Προσπάθησα να απεμπλακώ από αυτή την εταιρική σχέση με δικηγόρους και λογιστές, αλλά τα πρόσωπα αυτά είχαν φύγει. Μετά προσπάθησα να το κάνω εξ αποστάσεως».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο φαίνεται να παγιδεύτηκε από το κύκλωμα: «Έδωσα τους κωδικούς του Τaxis σε μια γυναίκα που μου την γνώρισε ο αδερφός της, με τον οποίο είχα φιλικές σχέσεις. Με διαβεβαίωσαν ότι ήταν κάτι προσωρινό».

Κατά την απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο «αχυρανθρώπου» στην υπόθεση, αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες εις βάρος του περί εμπλοκής του στην υπόθεση και ισχυρίστηκε ότι έχει πέσει θύμα εξαπάτησης εν αγνοία του.

Όπως είπε, δεν γνωρίζει κανέναν από τους άλλους κατηγορούμενους παρά μόνον μία γυναίκα, στην οποία και είδε δώσει τους προσωπικούς του κωδικούς από το Taxisnet.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δε γνώριζα κανένα από τους συγκατηγορούμενους παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να δώσω τους κωδικούς μου taxis. Το το ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψη μου. Οι κατηγορίες που μου αποδόθηκαν δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητα μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν εδώ», φέρεται να ισχυρίστηκε ο κ. Πετιλόν κατά την απολογία του, σύμφωνα με το thestival.gr

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