Ένας εμβληματικός πολιτιστικός και πνευματικός θεσμός της πόλης το «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης 2026» επιστρέφει δυναμικά στον Άγιο Νικόλαο από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 στο Κινηματοθέατρο REX. Με οδηγό την πλούσια κληρονομιά προηγούμενων χρόνων ο θεσμός αυτός επανήλθε πέρυσι με απόλυτη επιτυχία απαντώντας στην ανάγκη της πόλης για έναν ζωντανό χώρο σκέψης, τέχνης και διαλόγου. Φέτος ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό και επιστημονικό συναπάντημα θέτοντας στο επίκεντρο μια έννοια που καθορίζει, συγκλονίζει και γοητεύει την ανθρώπινη ύπαρξη: «Τον Χρόνο». Την διοργάνωση αυτή υποστηρίζει και η Περιφέρεια Κρήτης και η Δ.Α.Ε.Α.Ν.

Μέσα από τρεις ημέρες γεμάτες βαθιές αναζητήσεις, ο Χρόνος θα προσεγγιστεί όχι απλά ως μια γραμμική μέτρηση, αλλά ως η ίδια η ουσία της ζωής μας: από το φιλοσοφικό του αποτύπωμα και την ιστορική μνήμη, μέχρι τη βιολογική φθορά, το Σύμπαν και την αθανασία της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Για να ξεδιπλωθεί αυτό το πολυσύνθετο «μωσαϊκό» ο Άγιος Νικόλαος γίνεται το σημείο συνάντησης για κορυφαίες προσωπικότητες των γραμμάτων, της επιστήμης και των τεχνών.

Στις συζητήσεις και τα στρογγυλά τραπέζια που έχουν προγραμματιστεί συμμετέχουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, ανάμεσα τους ο καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης (Δ/ντης Ερευνών στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, και τέως Πρόεδρος του ΙΤΕ Νεκτάριος Ταβερναράκης, οι καθηγητές Βασίλης Κάλφας, Χλόη Μπάλλα, Παναγιώτης Πεντάρης , Κώστας Παναγιωτάκης, οι αστροφυσικοί Βασιλική Παυλίδου και Φιόρη-Αναστασία Μεταλληνού, η συγγραφέας Λένα Διβάνη, η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Συραγώ Τσιάρα, ο διακεκριμένος φωτογράφος Enri Canaj.

Παράλληλα η τέχνη θα δώσει το δικό της δυναμικό «παρών» μέσα από την προβολή της νέας κινηματογραφικής ταινίας «Η Τελευταία Πνοή» του σπουδαίου Κώστα Γαβρά, καθώς και με ξεχωριστές μουσικές στιγμές, όπως το ειδικό μουσικό κλείσιμο από τους Θανάση Παπακωνσταντίνου, Δημήτρη Μυστακίδη, Νίκο Δημηνάκη και την συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας υπό την Διεύθυνση του Μαέστρου Μανόλη Κανακάκη.