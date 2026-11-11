Ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία: Φλέγεται το λιμάνι Ουστ-Λούγκα

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης είχε αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο ρωσικό λιμάνι Ουστ-Λούγκα, στη Βαλτική θάλασσα, το οποίο ήδη έχει υποστεί επανειλημμένα επιθέσεις των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης στη Λένινγκραντ (βορειοδυτικά).

«Προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι επίθεση drones έπληξε τον τομέα του λιμανιού Ουστ-Λούγκα, προκαλώντας πυρκαγιά», ανέφερε ο Αλεξάντρ Ντραζντένκα μέσω Telegram. Αναφέρθηκε σε τρεις εργαζόμενους τραυματίες, επικαλούμενος τις πρώτες πληροφορίες.

Το λιμάνι, στον Κόλπο της Φινλανδίας, είναι υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές αερίου, πετρελαίου, λιπασμάτων και άνθρακα.

Ο περιφερειάρχης έκανε λόγο για καταρρίψεις συνολικά 150 «εχθρικών UAVs» στην περιφέρεια Λένινγκραντ κατά τη διάρκεια της νύχτας και πρόσθεσε ότι «οι επιχειρήσεις» συνεχίζονταν.

Το αεροδρόμιο Πούλκαβα, το οποίο εξυπηρετεί την Αγία Πετρούπολη και την περιφέρεια, ανέφερε ότι τουλάχιστον 18 πτήσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν νωρίς το πρωί.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ντραζντένκα, υπέστη ζημιά υποδομή του δικτύου ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια.

Τα κράτη της Βαλτικής —η Λιθουανία, η Λετονία και η Εσθονία— απηύθυναν προειδοποιήσεις στους πολίτες τους εξαιτίας της απειλής drones, ενώ η Φινλανδία επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση των αεροσκαφών και των πλοίων εν μέσω της επιδρομής.

Τα ουκρανικά πλήγματα καταγράφτηκαν μερικές ώρες προτού αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με μεσολάβηση των ΗΠΑ, συνεχίσουν για δεύτερη ημέρα ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο πλαίσιο εγχειρήματος με σκοπό να τερματιστεί ο πιο πολύνεκρος πόλεμος στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο, που ξέσπασε πριν από σχεδόν πέντε χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ουκρανία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις της, κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, εναντίον της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας τους τελευταίους 18 μήνες, λέγοντας πως σκοπός της είναι να μειώσει τα έσοδα του Κρεμλίνου και να υπονομεύσει τη δυνατότητά του να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Το Κίεβο καταγγέλλει εξάλλου τους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, εκφράζοντας φόβους πως τον χειμώνα εκατομμύρια Ουκρανοί δεν θα έχουν θέρμανση, τρεχούμενο νερό και ηλεκτροδότηση.

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