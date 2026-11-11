Pizza Fan: Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα – Επιστρέφουν στις θέσεις τους 2.000 εργαζόμενοι

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Pizza Fan: Επαναλειτουργούν 107 καταστήματα – Επιστρέφουν στις θέσεις τους 2.000 εργαζόμενοι

by anatolh kim
11/11/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Στην κανονική λειτουργία επιστρέφουν 107 από τα 109 καταστήματα της Pizza Fan, έπειτα από 21 ημέρες αναστολής λειτουργίας και την αποδέσμευση δύο τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας.

Περίπου 2.000 εργαζόμενοι επιστρέφουν στις θέσεις τους, ενώ βασικός στόχος είναι η αποκατάσταση της πλήρους απασχόλησης για το σύνολο του προσωπικού.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα 107 καταστήματα θα ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία τους σήμερα, στη 1 το μεσημέρι, με τις παραγγελίες και τις διανομές να πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι καταναλωτές θα μπορούν να εξυπηρετούνται με όλους τους διαθέσιμους τρόπους, όπως και πριν από την αναστολή λειτουργίας: μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Pizza Fan, της εφαρμογής της εταιρείας, τηλεφωνικά, αλλά και μέσω των συνεργαζόμενων πλατφορμών διανομής.

Τα δύο καταστήματα που δεν θα επαναλειτουργήσουν αποτελούν εξαίρεση, καθώς η απόφαση ανήκει στους ιδιοκτήτες τους. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, οι λόγοι σχετίζονται με προσωπικές αποφάσεις, μεταξύ των οποίων και η συνταξιοδότηση.

Σε ό,τι αφορά τους εργαζομένους των συγκεκριμένων καταστημάτων, προβλέπεται να απορροφηθούν προσωρινά από τη μητρική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της εργασίας τους.

Στόχος είναι όλοι οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης, ώστε να αποσαφηνιστεί το εργασιακό καθεστώς και να αντιμετωπιστούν φαινόμενα υποδηλωμένης εργασίας.

Σημειώνεται ότι υπήρξαν αναφορές ότι εργαζόμενοι απασχολούνταν με κανονικό ωράριο, ενώ δηλώνονταν ως μερικώς απασχολούμενοι, με μέρος των αποδοχών τους να καταβάλλεται εκτός τραπεζικού συστήματος.
www.real.gr

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