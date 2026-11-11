Αντι-NAVTEX από την Αθήνα: «Άκυρη και ανίσχυρη» η τουρκική αναγγελία για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

Κύκλοι ΥΠΕΞ: Καμία σημασία στην τουρκική navtex – Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες που εξέδωσαν άδειες.

«Άκυρη και ανίσχυρη» χαρακτήρισε η Ελλάδα την τουρκική NAVTEX απαντώντας με έκδοση αντι-NAVTEX. Η Αθήνα επισημαίνει ότι, η θαλάσσια περιοχή που θα πραγματοποιήσει έρευνες το γαλλικό ερευνητικό πλοίο, βρίσκεται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Ο σταθμός NAVTEX Ηρακλείου εξέδωσε προειδοποίηση (NAVWARN 1441/26) με την οποία κηρύσσει «άκυρο και ανυπόστατο» προγενέστερο μήνυμα που εξέπεμψε «μη εξουσιοδοτημένος σταθμός». Στο μήνυμα ανακοινώνονταν ερευνητικές δραστηριότητες για την εγκατάσταση του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI), έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, από το γαλλικής σημαίας σκάφος VB Abeille Marengo.

Με τη νέα NAVTEX ακυρώνεται ουσιαστικά η τουρκική NAVTEX. Το μήνυμα που κηρύσσεται άκυρο φέρει τον αριθμό FA76-1127/26 και ταυτίζεται με την τουρκική NAVTEX 1127/26, η οποία εκδόθηκε το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου και ανέφερε ότι η Τουρκία έδωσε τη συγκατάθεσή της για να ξεκινήσουν οι έρευνες.

Σύμφωνα με τη NAVTEX, σημαντικό μέρος των γραμμών έρευνας, που ορίζονται από δύο σειρές 11 συντεταγμένων η καθεμία, βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011.

Το Ηράκλειο υπενθυμίζει ότι οι έρευνες στις ελληνικές περιοχές πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026. Στο ίδιο μήνυμα διευκρινίζεται ότι ισχύει η NAVWARN HA15-1411/26. Η νέα προειδοποίηση ακυρώνεται αυτόματα στις 20 Μαρτίου 2027

Το ερευνητικό γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από το λιμάνι του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις έρευνες στον βυθό για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι του Ηρακλείου το απόγευμα της Τρίτης, το γαλλικών συμφερόντων ερευνητικό κατευθύνεται προς τη θαλάσσια ζώνη νοτιοανατολικά Κάσου και Καρπάθου.

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Κύκλοι ΥΠΕΞ: Καμία σημασία στην τουρκική navtex – Ελλάδα και Κύπρος οι μόνες που εξέδωσαν άδειες



Την ελληνική θέση σχετικά με την κίνηση του πλοίου «Abeille Marengo» και την τουρκική navtex αποτύπωσαν σε διευκρινίσεις τους κύκλοι του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Σύμφωνα με τους κύκλους του ΥΠΕΞ, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι οι μόνες χώρες προς τις οποίες υποβλήθηκε αίτημα άδειας εργασιών και οι οποίες εξέδωσαν σχετικές άδειες.

Όπως επισημαίνουν, μετά την έκδοση και δημοσιοποίηση της ελληνικής navtex κατέστη γνωστή σε όλους η ακριβής πορεία του πλοίου. Η κίνηση του πλοίου, τονίζουν, έγινε και συνεχίζει να γίνεται με βάση την navtex που εξέδωσαν οι ελληνικές αρχές.

Αναφορικά με την τουρκική navtex, οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι δεν έχει καμία σημασία, καθώς εκδόθηκε μεταγενέστερα της κίνησης του πλοίου και επί τη βάσει ήδη δημοσιοποιημένων δεδομένων. Προσθέτουν ότι η τουρκική navtex δεν αναφέρεται πουθενά σε «έκδοση άδειας», διότι δεν υπήρξε τέτοιο αίτημα προς την τουρκική πλευρά.

Κλείνοντας, οι ίδιοι κύκλοι, υπογραμμίζουν ότι θα ακολουθήσει η προσήκουσα βάσει του διεθνούς δικαίου αντίδραση της ελληνικής πλευράς.

Η τουρκική NAVTEX

Νωρίτερα, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, υποστηρίζοντας ότι «θα διεξαχθούν θαλάσσιες επιστημονικές έρευνες κατά μήκος γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και με τη συγκατάθεσή τους, σε περιοχή εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, της οποίας τα εξωτερικά όρια γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη στις 18 Μαρτίου 2020, με το έγγραφο υπ’ αριθ. A/74/757».

«Οι θαλάσσιες επιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που έχουν συντονιστεί με τις αρμόδιες τουρκικές αρχές και για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί η συναίνεση των τουρκικών αρχών, εντός της περιοχής αρμοδιότητας του τουρκικού συστήματος NAVTEX και επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο, τα εξωτερικά όρια της οποίας γνωστοποιήθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη με την από 18 Μαρτίου 2020 επιστολή, με αριθμό αναφοράς A/74/757. Οι εν λόγω ερευνητικές δραστηριότητες για την πόντιση υποθαλάσσιου καλωδίου από το πλοίο ABEILLE MARENGO, κατά το χρονικό διάστημα από 10 Νοεμβρίου 2026 έως 19 Μαρτίου 2027, θα διεξαχθούν κατά μήκος των γραμμών που συνδέουν τα ακόλουθα σημεία», αναφέρει η τουρκική NAVTEX.

Η Navtex της Τουρκίας:

TURNHOS N/W : 1127/26 MEDITERRANEAN SEA

1. MARINE SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES COORDINATED WITH THE COMPETENT TURKISH AUTHORITIES AND FOR WHICH THE CONSENT OF THE TURKISH AUTHORITIES HAS BEEN OBTAINED, WITHIN THE TURKISH NAVTEX SERVICE AREA AND ON THE TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE EASTERN MEDITERRANEAN, THE OUTER LIMITS OF WHICH WERE COMMUNICATED TO THE UNITED NATIONS BY THE LETTER DATED 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. THE SAID RESEARCH ACTIVITIES FOR UNDERWATER CABLE INSTALLATION BY ABEILLE MARENGO, BETWEEN 10 NOV 26 – 19 MAR 27, WILL BE CONDUCTED ALONG THE LINES JOINING THE POSITIONS BELOW:

LINE 1

35 20.46 N – 027 15.61 E

35 19.85 N – 027 25.20 E

35 13.14 N – 027 35.10 E

35 01.94 N – 027 42.89 E

34 47.85 N – 028 10.04 E

34 42.47 N – 028 40.81 E

34 26.64 N – 029 25.47 E

34 23.31 N – 029 32.66 E

34 17.27 N – 029 52.26 E

34 11.80 N – 029 58.14 E

34 11.30 N – 030 05.12 E

34 11.39 N – 030 10.16 E

34 14.77 N – 030 22.77 E

34 16.58 N – 030 47.94 E

34 16.21 N – 031 01.50 E

34 12.98 N – 031 58.64 E

34 11.33 N – 032 12.28 E

34 11.59 N – 032 16.26 E

LINE 2

35 19.06 N – 027 15.23 E

35 18.46 N – 027 24.34 E

35 12.52 N – 027 33.34 E

35 00.55 N – 027 40.43 E

34 45.86 N – 028 08.84 E

34 40.75 N – 028 39.87 E

34 25.15 N – 029 24.13 E

34 21.91 N – 029 31.56 E

34 16.29 N – 029 50.62 E

34 10.31 N – 029 56.42 E

34 08.69 N – 030 03.04 E

34 09.16 N – 030 08.66 E

34 09.41 N – 030 12.39 E

34 11.58 N – 030 25.77 E

34 12.79 N – 030 44.83 E

34 13.69 N – 030 55.76 E

34 13.60 N – 031 07.73 E

34 12.80 N – 031 21.45 E

34 11.13 N – 031 31.70 E

34 08.16 N – 032 15.96 E

WIDE BERTH REQUESTED 2 NM

3. CANCEL THIS MESSAGE 200001Z MAR 27

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