30 οινοποιεία, δεκάδες ετικέτες κρασιού και δύο ξεχωριστά Masterclasses ανέδειξαν τον πλούτο, την πολυμορφία και τη δυναμική του κρητικού αμπελώνα στην καρδιά της Αθήνας!

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν τα ΟιΝοτικά Αθήνας 2026, η μεγάλη οινική συνάντηση της Κρήτης στην πρωτεύουσα, που διοργάνωσε το Δίκτυο Οινοποιών Κρήτης – Wines of Crete, την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου.

Επαγγελματίες του κρασιού και οινόφιλοι έδωσαν το «παρών» τους επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για το κρητικό κρασί και τη διαρκώς εξελισσόμενη παρουσία του στον ελληνικό οινικό χάρτη.

Τριάντα οινοποιεία από ολόκληρη την Κρήτη παρουσίασαν τις δημιουργίες τους, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο των γηγενών ποικιλιών, τη διαφορετικότητα των terroirs και τις σύγχρονες οινοποιητικές προσεγγίσεις που διαμορφώνουν τη σημερινή ταυτότητα του κρητικού αμπελώνα.

Από το Βιδιανό και το Θραψαθήρι έως το Λιάτικο, το Κοτσιφάλι, το Μαντηλάρι και το Ρωμέικο, η έκθεση αποτέλεσε ένα ταξίδι στις γεύσεις, τα αρώματα και τις μοναδικές εκφράσεις του κρητικού αμπελώνα, αναδεικνύοντας τη δυναμική των παραγωγών και την ξεχωριστή οινική ταυτότητα του νησιού.

Δύο Masterclasses με τον Γιάννη Καρακάση MW

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της διοργάνωσης είχαν τα δύο εκπαιδευτικά Masterclasses, με την επιμέλεια και παρουσίαση του Γιάννη Καρακάση MW, τα οποία προσέφεραν μια βαθύτερη προσέγγιση στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες του κρητικού αμπελώνα.

«Crete in Motion – Ο κρητικός αμπελώνας σε κίνηση»

Μέσα από τέσσερα wine flights, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν παλιά αμπέλια, σπάνιες ποικιλίες, ορεινά αμπελοτόπια και νέες οινικές εκφράσεις, ανακαλύπτοντας τις κατευθύνσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του κρητικού κρασιού.

«Λιάτικο: Το κρητικό παράδοξο»

Σε συνεργασία με τον καθηγητή Στέφανο Κουνδουρά, παρουσιάστηκαν δώδεκα διαφορετικές εκφράσεις του Λιάτικου, από την Ανατολική Κρήτη έως τις Δαφνές, φωτίζοντας τον ρόλο του τόπου, του φυτικού υλικού και της οινοποίησης στη διαμόρφωση της προσωπικότητας της ποικιλίας.

Η Κρήτη συνεχίζει να συστήνει τον αμπελώνα της!

Τα ΟιΝοτικά Αθήνας 2026 αποτέλεσαν ακόμη μία σημαντική ευκαιρία εξωστρέφειας για τα κρητικά οινοποιεία, ενισχύοντας τη σύνδεσή τους με επαγγελματίες της αγοράς, εκπροσώπους της εστίασης και της φιλοξενίας, αλλά και με το οινόφιλο κοινό.

Η θερμή ανταπόκριση των επισκεπτών και η συμμετοχή των οινοποιείων επιβεβαιώνουν τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών για την προβολή του επώνυμου κρητικού κρασιού και την ανάδειξη της μοναδικής οινικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Σας ευχαριστούμε!

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση, με ακόμη περισσότερες αφορμές να ανακαλύψουμε τον αμπελώνα της Κρήτης!

Η ομάδα του Δικτύου Οινοποιών Κρήτης | Wines of Crete