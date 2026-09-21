Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργανώνει μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση που αναδεικνύει την κρητική φιλοξενία και τα έθιμα του τόπου μας.

Οι συμπολίτες και οι επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τη βιωματική εμπειρία της παραδοσιακής καντάδας, η οποία θα εξελιχθεί παράλληλα σε δύο διαφορετικές διαδρομές στο κέντρο του Αγίου Νικολάου.

Στην παραδοσιακή καντάδα συμμετέχουν τα μουσικά σχήματα των Ζαχαρία Επιτροπάκη και Μανώλη Κοκολάκη, ενώ συμπράττει δυναμικά το Λύκειο των Ελληνίδων Αγίου Νικολάου πλαισιώνοντας τους μουσικούς.

Οι καντάδες θα ξεκινήσουν στις 19:00 και θα ακολουθήσουν τις παρακάτω διαδρομές, με κοινό σημείο συνάντησης τη Λίμνη Αγίου Νικολάου.

1 η Διαδρομή Καντάδας: Εκκίνηση από το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής (Νοσοκομείο) → οδός Ν. Πλαστήρα → Σκαλιά Λίμνης → κατάληξη στη Λίμνη Βουλισμένη.

2η Διαδρομή Καντάδας: Εκκίνηση από την Είσοδο της Μαρίνας → Κεντρική Πλατεία → Πεζόδρομος → Κιτροπλατεία → Λιμάνι → κατάληξη στη Λίμνη Βουλισμένη.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση τιμούμε τους ανθρώπους του τουρισμού, καλωσορίζουμε τους φιλοξενούμενούς μας και αναδεικνύουμε τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν τον προορισμό μας μοναδικό σε όλο τον κόσμο.