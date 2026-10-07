Πάνω από 175.000 ευρώ σε μετρητά, κοσμήματα και τραπεζικές καταθέσεις φέρεται να απέσπασε 46χρονος από 84χρονη, εκμεταλλευόμενος τη φιλική σχέση που είχε με την ηλικιωμένη. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, τον Οκτώβριο του 2024 ο 46χρονος κατάφερε να πάρει τα κλειδιά του σπιτιού της παθούσας και να αφαιρέσει από το εσωτερικό 12.000 ευρώ και κοσμήματα-χρυσαφικά, αξίας περίπου 100.000 ευρώ.

Ο ίδιος στη συνέχεια φαίνεται πως εξέδωσε τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα της 84χρονης, ενώ, παράλληλα, συνεργοί του μετέβησαν σε υποκατάστημα τράπεζας στον Πειραιά, όπου, χρησιμοποιώντας πλαστό δελτίο ταυτότητας, κατάφεραν να αφαιρέσουν συνολικά 63.902,50 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό- τόσο με αναλήψεις όσο και μέσω e-banking.

Οι αστυνομικές Αρχές έφτασαν στα ίχνη του 46χρονου, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, απάτη με υπολογιστή και πλαστογραφία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.