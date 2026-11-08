Ανατολικά του Ίστρου Καλού Χωριού και της παραλίας Βούλισμα, υπάρχει μία μικρή νησίδα με το όνομα Βρυονήσι ή Πρασονήσι. Το ξέρουν καλά οι ψαράδες γιατί θεωρείται καλός ψαρότοπος. Πρόκειται για μια επιφάνεια θαλάσσιου βράχου, που ορθώνεται κατακόρυφος μέσα από τα βαθιά νερά, αλλά είναι ξεχωριστά επίπεδη η κορυφή του.

Ο απάνεμος κόλπος του Βρυονησίου χρησιμοποιήθηκε ως λιμάνι από τα Προμινωικά χρόνια ως και τον 2ο αιώνα μ.Χ., πιθανότατα για να εξυπηρετήσει την περιοχή του Βρόκαστρου και της αρχαίας Ιστρώνας, όταν η λιμνοθάλασσα του Ίστρου ήταν ρηχή. Έχουν βρεθεί ποσότητες κεραμικής, αλλά και ορείας κρυστάλλου (είδος χαλαζία με υαλώδη λάμψη) (Cretanbeaches).

Στη νότια πλευρά του νησιού, σε λείο κατακόρυφο βράχο διακρίνονται χαραγμένες οι λέξεις ΕΥΘΥΤΙΜΟΣ ΧΡΥΣΙΠΠΟΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΕΥΠΛΟΥΣ και ένα χάραγμα που θυμίζει δελφίνι, που ανάγονται στον 2ο μ.Χ. αιώνα. Για να τα δει κάποιος πρέπει να πλευρίσει με βάρκα ακριβώς μπροστά στο βράχο και μετά να παρατηρήσει ακριβώς το σημείο που βρίσκονται τα ονόματα. Σε διαφορετική περίπτωση η αρχαία γραφή δεν είναι ορατή με άλλο τρόπο κι αν κάποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα, δεν μπορεί να τα δει.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αρχαιολόγο Fernand Chapouthier (1935), το επίθετο εύπλους κάτω από το όνομα Νίκανδρος, δηλώνει ότι ο ναυτικός ολοκλήρωσε ένα καλό ταξίδι και ευχαριστεί τους θεούς. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να είναι το όνομα και τέταρτου ναυτικού, καθώς υπάρχει όνομα Εύπλους ακόμη και στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Επίσης, υπάρχει μαρτυρία ότι δίπλα στα ονόματα αυτά υπήρχε κεφαλή λέοντος, η οποία απομακρύνθηκε.

H αρχαιολόγος Βίλη Αποστολάκου μας ενημέρωσε ότι τα χαράγματα αυτά είχαν εντοπιστεί στο Βρυονήσι ή Πρασονήσι από την ανασκαφέα των Γουρνιών Harriet Boyd, η οποία έδωσε μια σύντομη αναφορά το 1904 και ένα πρόχειρο σχέδιο. Η θέση τους σημειώθηκε από την Υδρογραφική Υπηρεσία του γαλλικού Ναυτικού σε χάρτη το 1934. Δημοσιεύτηκαν από τον F. Chapoutier το 1935 στο άρθρο του «Inscription santiques gravées sur le roc dans le golfe de Mirabello» («Αρχαίες επιγραφές σκαλισμένες πάνω σε βράχο στον Κόλπο του Μιραμπέλλου») και συμπεριλήφθηκαν στο Σύνταγμα των κρητικών επιγραφών της M.Guarducci, στον τρίτο τόμο, το1942.

ΛΕΩΝ.Κ.