Η στιγμή που ο ΑΟΑΝ περίμενε και για την οποία προετοιμάζεται εδώ και αρκετό καιρό έφτασε. Οι «κυανόλευκοι» επιστρέφουν την Κυριακή στις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής και τον 10ο όμιλο, έναν χρόνο μετά την τελευταία τους παρουσία στην κατηγορία, ανοίγοντας τη σεζόν απέναντι στον ΑΟ Τυμπακίου. Η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί στις 16.00 στο στάδιο «Νικόλαος Φουρνιωτάκης», με τον ΑΟΑΝ να θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη νέα του προσπάθεια και να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, οι «κυανόλευκοι» γνωρίζουν ότι κάθε πρεμιέρα κρύβει τις δικές της δυσκολίες και απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή, γι’ αυτό και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας η προετοιμασία πραγματοποιήθηκε με σοβαρότητα και με έμφαση στα στοιχεία του παιχνιδιού του αντιπάλου. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, καθώς ο ΑΟΑΝ θέλει να κατακτήσει τους τρεις βαθμούς και να βάλει από την πρώτη αγωνιστική τις βάσεις για μια καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μια νίκη στην πρεμιέρα θα δώσει στην ομάδα του Αγίου Νικολάου την απαραίτητη ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας και των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Στο πλευρό της ομάδας αναμένεται να βρεθεί και ο κόσμος της, με την προσμονή για την έναρξη του πρωταθλήματος να είναι μεγάλη και τις εξέδρες του σταδίου «Νικόλαος Φουρνιωτάκης» να αναμένεται να έχουν σημαντική παρουσία. Οι «κυανόλευκοι» θέλουν να ανταποδώσουν τη στήριξη με μια καλή εμφάνιση και, κυρίως, με το αποτέλεσμα που θα τους επιτρέψει να ξεκινήσουν ιδανικά τη νέα τους προσπάθεια στη Γ’ Εθνική.

Ο Νίκος Σουργιάς δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα για τον καταρτισμό της ενδεκάδας, έχοντας στη διάθεσή του τους περισσότερους παίκτες του. Εκτός θα βρίσκονται ο τραυματίας Λυβιάκης, καθώς και ο Χριστογιάννης, συνεχίζει να εκτίει την τιμωρία που «κουβαλά» από την περσινή αγωνιστική περίοδο. Μικροτραυματισμούς αντιμετωπίζουν οι Μαρκάκης και Μολυμπάκης.