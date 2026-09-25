Μια σημαντική ημέρα για τους μικρούς αθλητές και τις μικρές αθλήτριες της αγωνιστικής αναρρίχησης στην Κρήτη θα είναι το Σάββατο, καθώς ο Άγιος Νικόλαος θα αποτελέσει ένα από τα σημεία διεξαγωγής του προγράμματος «Ταλέντα Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2026».

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο τον εντοπισμό και την ανάδειξη νέων ταλέντων στο άθλημα. Η δράση θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με την Ομοσπονδία να επιδιώκει τη συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών από τις προαγωνιστικές κατηγορίες U11, U13 και U15, δηλαδή αθλητών και αθλητριών με έτη γέννησης από το 2011 έως και το 2017.

Στην Κρήτη, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Νικόλαο, στην πίστα του Α.Ο.Σ. «Τάλως» που βρίσκεται στο Γυμναστήριο Athlesis Gym, στην οδό Επιλέκτων Κρητών 14. Η έναρξη του προγράμματος έχει προγραμματιστεί για τις 9.00 το πρωί, υπό την επίβλεψη του προπονητή Νεκτάριου Κουλουγουσίδη, ο οποίος έχει την ευθύνη για την περιοχή της Κρήτης.

Η φιλοξενία της συγκεκριμένης δράσης στον Άγιο Νικόλαο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τους νεαρούς αθλητές του νησιού να αξιολογηθούν μέσα από μια οργανωμένη διαδικασία και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με ένα πρόγραμμα που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη της αγωνιστικής αναρρίχησης και την ανάδειξη των αθλητών που διαθέτουν τις προϋποθέσεις για να εξελιχθούν στο άθλημα.

Το πρόγραμμα «Ταλέντα Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2026» θα φιλοξενηθεί συνολικά σε οκτώ σημεία σε όλη την Ελλάδα: Αττική – Ε.Ο.Σ. Αχαρνών, 27/9/2026, Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, 26/9/2026, Πάτρα – Ε.Ο.Σ. Πάτρας, 26/9/2026, Άγιος Νικόλαος Κρήτης – Α.Ο.Σ. «Τάλως» Αγίου Νικολάου, 26/9/2026, Βόλος – Vertical Volos, 26/9/2026, Κοζάνη – Vertical Zone Κοζάνης, 26/9/2026, Κατερίνη – Rock School, 27/9/2026, Καβάλα – Ε.Ο.Σ. Καβάλας 1933, 27/9/2026.