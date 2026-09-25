Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, το Οροπέδιο Λασιθίου ανοίγει την αγκαλιά του και λέει ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στους επισκέπτες του προσφέροντας μια ατομική χωριάτικη σαλάτα, παρασκευασμένη με προϊόντα του Οροπεδίου Λασιθίου.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου: Ο Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, στις 27 Σεπτεμβρίου, με μια συμβολική δράση φιλοξενίας και ευγνωμοσύνης προς τους επισκέπτες του τόπου.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος θα προσφέρει στους επισκέπτες μια ατομική χωριάτικη σαλάτα, παρασκευασμένη με προϊόντα του Οροπεδίου Λασιθίου, αναδεικνύοντας την τοπική παραγωγή και τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής.

Η πρωτοβουλία αποτελεί ένα ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης προς όλους όσοι επιλέγουν το Οροπέδιο Λασιθίου ως προορισμό και συμβάλλουν με την παρουσία τους στην εξωστρέφεια και την ανάπτυξη του τόπου.

Παράλληλα, η δράση αποτελεί μια ευκαιρία για την τοπική κοινωνία να συμμετάσχει συλλογικά σε μια ημέρα αφιερωμένη στη φιλοξενία και στους ανθρώπους που επισκέπτονται το Οροπέδιο. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες, παραγωγοί, εθελοντές και κάθε ενδιαφερόμενος είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη δράση και να μοιραστούν το μήνυμα της φιλοξενίας.