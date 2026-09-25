Με μια δύσκολη εκτός έδρας αποστολή, σε ένα πρωτάθλημα όπου η λέξη «εύκολο» δεν έχει θέση, επιστρέφει στη Γ’ Εθνική η ΑΕ Νεάπολης. Τέσσερις σεζόν μετά την τελευταία της παρουσία στην κατηγορία, η ΑΕΝ κάνει ξανά το βήμα προς την εθνική κατηγορία και τον 10ο όμιλο, έχοντας στο διάστημα αυτό εμπλουτίσει το παλμαρέ της με τρία ακόμη πρωταθλήματα Λασιθίου και δύο Super Cup.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, η πρεμιέρα της θα πραγματοποιηθεί στο Ρέθυμνο, όπου την Κυριακή στις 16.00 θα αντιμετωπίσει την Επισκοπή στο γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης». Μια απαιτητική αναμέτρηση για τους πρωταθλητές Λασιθίου, οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν από την πρώτη αγωνιστική το ανταγωνιστικό τους πρόσωπο και να διεκδικήσουν με αξιώσεις ένα θετικό αποτέλεσμα, παρ’ ότι έχουν προβλήματα με ερωτηματικό τη συμμετοχή αρκετών σημαντικών παικτών.

Οι «πρασινοκίτρινοι» έχουν δουλέψει όσο το δυνατόν καλύτερα όλο το προηγούμενο διάστημα και γνωρίζουν ότι στο επίπεδο της Γ’ Εθνικής απαιτούνται απόλυτη συγκέντρωση, πειθαρχία και περιορισμός των λαθών, καθώς ακόμη και η παραμικρή αδράνεια μπορεί να κοστίσει. Αυτό είναι κάτι που η ΑΕΝ είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει και στα παιχνίδια προετοιμασίας, μέσα από τα οποία προσπάθησε να βελτιώσει τις αδυναμίες της και να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη στην έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.

Μάλιστα, η Επισκοπή δεν αποτελεί άγνωστο αντίπαλο για την ομάδα της Νεάπολης, καθώς οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και πάλι στο Ρέθυμνο, στο ΔΑΚ Γάλλου, πριν από ακριβώς έναν μήνα, σε φιλικό παιχνίδι. Από τότε, ωστόσο, αρκετά έχουν αλλάξει και για τις δύο πλευρές. Η ΑΕΝ έχει ενισχυθεί σημαντικά, οι νέες προσθήκες έχουν ενσωματωθεί περισσότερο στο σύνολο και η ομάδα του Μηνά Πίτσου θέλει να εμφανιστεί πιο δεμένη και αγωνιστικά έτοιμη, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πρεμιέρας.

Ο στόχος είναι μια καλή εμφάνιση, μέσα από την οποία η ΑΕΝ θα μπορέσει να διεκδικήσει βαθμό ή βαθμούς και να ξεκινήσει με θετικό τρόπο την προσπάθειά της στη Γ’ Εθνική. Ένα αποτέλεσμα στο Ρέθυμνο θα έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο βαθμολογικά όσο και για την ψυχολογία της ομάδας, στην επιστροφή της σε μια κατηγορία με αυξημένες απαιτήσεις.

Οι πρωταθλητές Λασιθίου θα ταξιδέψουν στο Ρέθυμνο με καλό ηθικό και αισιοδοξία, έχοντας γνώση των δυσκολιών αλλά και πίστη στις δυνατότητές τους. Ο Μηνάς Πίτσος καταστρώνει τα πλάνα του για την αρχική ενδεκάδα με σημαντικά προβλήματα, καθώς δεδομένη είναι η απουσία του στρατευμένου Στρατάκη και του τιμωρημένου Συλλιγαρδάκη, οι Ενσία και Σταυρακάκης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού και από ασθένεια ταλαιπωρούνται Σταθάκος, Κουναλάκης και Μαυρής και είναι αμφίβολοι.