Nations League: Η Ελλάδα «άλωσε» το Βελιγράδι με γκολ του Δουβίκα στην εκπνοή

Η Ελλάδα βρέθηκε πίσω στο σκορ με το «καλησπέρα», σπατάλησε ακολούθως μισή… ντουζίνα ευκαιρίες, αλλά εντέλει όχι μόνο έμεινε «όρθια» στο Βελιγράδι απέναντι στους Σέρβους, αλλά έφυγε και με νίκη 2-1 απ’ το Stadion Rajko Mitic» χάρις σε ένα τρομερό buzzer beater του Τάσου Δουβίκα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη League A του Nations League.

Οι Σέρβοι προηγήθηκαν στο 4’ με τον Ζίβκοβιτς, αλλά η Εθνική Ομάδα έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο κι αφού ισοφάρισε με το τρομερό γκολ του Τζόλη στο 74’, στις καθυστερήσεις άρπαξε και το τρίποντο με ένα απίθανο γκολ του Δουβίκα.

Η Ελλάδα δέχθηκε τον απόλυτο αιφνιδιασμό από τους Σέρβους, «πληρώνοντας» πολύ νωρίς -στο 4ο λεπτό- μία αμυντική αδράνεια των Κουρμπέλη και Βαγιαννίδη. Ο Τάντιτς μπήκε ανάμεσά τους, «τσίμπησε» την μπάλα και τη γύρισε προς το πίσω δοκάρι, όπου ήρθε απ’ την πίσω ζώνη ο Ζίβκοβιτς για να κάνει το 1-0 για τη Σερβία.

Η ελληνική ομάδα προσπάθησε να «απαντήσει» αμέσως, επέβαλλε το δικό της ρυθμό, αλλά στην εκτέλεση ήταν άλλοτε άτυχη κι άλλοτε τρομερή επιπόλαιη. Στο 6’ ο Τζόλης βρήκε χώρο και γύρισε την μπάλα προς τον Καρέτσα, ο οποίος πλάσαρε απ’ το ύψος της περιοχής, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Τζόλης έκανε ένα σουτ που μπλόκαρε ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, ενώ στο 14’ ο γκολκίπερ της σερβικής ομάδας έκανε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Καρέτσα, Στο 15’ ο Κωστούλας από καλή θέση πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 30’ ο Γιόβιτς από πολύ πλεονεκτική θέση σούταρε επίσης πάνω απ’ τα δοκάρια.

Ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έκανε άλλη μία τεράστια απόκρουση στο «παραθυράκι» του στο 40’ σε καταπληκτική πλασέ του Τζόλη με τη μία. Η Ελλάδα συνέχισε να πιέζει για την ισοφάριση στο δεύτερο ημίχρονο και στο 61’ ο γκολκίπερ των Σέρβων μπλόκαρε άλλο ένα καλό σουτ του Καρέτσα, ενώ αντέδρασε το ίδιο καλά και στο επόμενο λεπτό σε ένα σουτ του Παυλίδη.

Η επιμονή της Ελλάδας επιβραβεύτηκε στο 74’. Ο Παυλίδης βρήκε στον κατάλληλο χρόνο τον Τζόλη μέσα στην περιοχή κι εκείνος με ένα καταπληκτικό σουτ σημάδεψε το δοκάρι και το βάθος των διχτύων ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τη «γαλανόλευκη» ομάδα. Ο Γιοβάνοβιτς ρίσκαρε κι άλλο παίζοντας με τρεις φορ (Ιωαννίδης, Δουβίκας, Τεττέη) στο τελευταίο τέταρτο και με τον Τζόλη στα αριστερά και στο 87’ πλησίασε την ανατροπή, όμως το πλασέ του άσου της Άρσεναλ έφυγε δίπλα απ’ τα δοκάρια.

Στο 90ό λεπτό το πλασέ του Γιόβελιτς χτύπησε στη ρίζα του αριστερού δοκαριού της Ελλάδας, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Τζολάκης έκανε σπουδαία επέμβαση σε κοντινή κεφαλιά του Λούκιτς. Κι ενώ όλα έδειχναν… ισοπαλία, στο 90’+5’ ο Τσιμίκας έκανε μία φοβερή κούρσα απ’ τα αριστερά, έβγαλε μία υποδειγματική σέντρα κι ο Δουβίκας με υπέροχη κεφαλιά πρόλαβε όλη την άμυνα των Σέρβων, χαρίζοντας το μεγάλο διπλό στην Ελλάδα.

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες: 63’ Κόστιτς, 72’ Τέρζιτς – 83’ Ζαφείρης.

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΣΕΡΒΙΑ (Βέλικο Παούνοβιτς): Β. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Σίμιτς (81’ Γκούντελι), Εράνκοβιτς, Πάβλοβιτς, Κόστιτς (71’ Τέρζιτς), Σ. Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Μαξίμοβιτς, Τσβέτκοβιτς (46’ Λούκιτς), Τάντιτς (87’ Σουκάτσεφ), Ζίβκοβιτς, Γιόβιτς (71’ Γιόβελιτς).

ΕΛΛΑΔΑ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος (90’+1’ Μιχαηλίδης), Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης (90’+1’ Ανδρούτσος), Καρέτσας (74’ Δουβίκας), Τζόλης, Κωστούλας (63’ Ιωαννίδης), Παυλίδης (74’ Τεττέη).

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