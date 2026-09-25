Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο του ελληνικού μπάσκετ η απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου. Ο προπονητής που το 1994 είχε οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς άφησε την τελευταία πνοή του σήμερα (25/9) σε ηλικία 77 ετών. Ένας προπονητής με εμπειρία τεσσάρων δεκαετιών, ο Σούλης Μαρκόπουλος διετέλεσε τεχνικός των ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Μακεδονικού και Αμαρουσίου.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος αφιέρωσε ουσιαστικά ολόκληρη τη ζωή του στο μπάσκετ, αρχικά ως αθλητής και στη συνέχεια ως προπονητής, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα σε αρκετές από τις σημαντικότερες ομάδες της χώρας. Η παρουσία του στα παρκέ άρχισε το 1967, όταν αγωνίστηκε στον Όλυμπο 40 Εκκλησιών, όπου παρέμεινε μέχρι το 1972. Στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα του Δημόκριτου, στον οποίο ολοκλήρωσε την αγωνιστική του καριέρα το 1978.

Έκανε τα πρώτα βήματα της προπονητικής καριέρας του στον Δημόκριτο Θεσσαλονίκης.

Την περίοδο 1993-94, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, αρχικά ως βοηθός προπονητή και, όταν αποχώρησε ο Ντούσαν Ίβκοβιτς, ως πρώτος προπονητής. Βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας κατά την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το Μάρτιο του 1994. Την ίδια χρονιά οδήγησε το σύλλογο μέχρι τον τελικό των play-off της Α1.

Το 2008 ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος Έλληνας προπονητής της χρονιάς, ενώ την επόμενη περίοδο, 2008-09, οδήγησε το Μαρούσι στην 3η θέση του Πρωταθλήματος.

Το 2009 επέστρεψε για τρίτη θητεία στον ΠΑΟΚ όπου και εργάστηκε μέχρι τον Μάιο 2017.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2010 σε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 89-82 όμως ο Σούλης Μαρκόπουλος έγραψε ιστορία, κοουτσάροντας για 489η φορά στην κατηγορία. Με εκείνη προσπέρασε τον Γιάννη Ιωαννίδη και έγινε ο προπονητής με τα περισσότερα παιχνίδια από καταβολής Α’ Εθνικής.

Το 2019, μετά από δυο χρόνια απουσίας επέστρεψε τους πάγκους για λογαριασμό του Άρη. Ωστόσο στις 9 Δεκεμβρίου 2019, υπέβαλλε τη παραίτηση του, λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων.

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών. «Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού,» αναφέρεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της ελληνικής Ομοσπονδίας για τον προπονητή που οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994.

Αναλυτικά, στη συλλυπητήρια ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρεται:

«Ένας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς το 1994, Άρη και Ηρακλή περισσότερες από μία φορά την κάθε μία, τον Μακεδονικό επίσης ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού».