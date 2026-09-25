Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Γερασίμου καί Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου κ. Προδρόμου, τοῦ ἐντιμολ. κ. Σταύρου Ἀρναουτάκη, Περιφερειάρχου Κρήτης, καί τοῦ ἀξιοτ. κ. Γεωργίου Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης καί Προέδρου Π.Ε.Δ. Κρήτης, ἔγιναν δεκτοί σέ ἀκρόαση ὑπό τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῶν συνεργατῶν Αὐτοῦ.

Κατά τήν συνάντηση συζητήθηκαν ἐπί δίωρον ζητήματα πού ἀφοροῦν τήν Ἐκκλησία Κρήτης, γιά τά ὁποῖα καί διαπιστώθηκε ταύτιση ἀπόψεων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν πιστή τήρηση τῶν θείων καί Ἱερῶν Κανόνων καί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

Ἐπίσης, διατρανώθηκε ἡ μεταξύ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἑνότητα, ἡ σύμπνοια καί ἡ ἀφοσίωση κλήρου καί λαοῦ τῆς Μεγαλονήσου πρός τό Σεπτό Πρόσωπο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μας κ.κ. Βαρθολομαίου καί τήν Μητέρα μας Ἐκκλησία.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ὑπέβαλε τίς εὐχές τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἐπέτειο τῶν 35 χρόνων τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου.

Ἡράκλειο, 24 Σεπτεμβρίου 2026

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης