Ένα αυτοκίνητο στην ελληνική αγορά κρατάει το 80% της αξίας του μετά από τρία χρόνια και το 54% μετά από οκτώ, σύμφωνα με ανάλυση 24.596 ενεργών αγγελιών σε 260 μοντέλα.

Ο ετήσιος ρυθμός απώλειας είναι σχεδόν σταθερός στο 7,9%: η καμπύλη δεν «επιπεδώνεται» όπως λέγεται συνήθως – απλώς μικραίνει το ποσό πάνω στο οποίο υπολογίζεται.

Υπάρχει μια πρόταση που επαναλαμβάνεται σε κάθε συζήτηση για μεταχειρισμένα: το αυτοκίνητο χάνει τα περισσότερα στα πρώτα χρόνια και μετά σταθεροποιείται. Την έχουμε γράψει κι εμείς. Όταν όμως μετρήσαμε την ελληνική αγορά ολόκληρη, βρήκαμε ότι είναι μισή αλήθεια – και το μισό που λείπει αλλάζει τον υπολογισμό κάθε πωλητή.

Η απώλεια αξίας στην Ελλάδα είναι ένα σχεδόν σταθερό ποσοστό ανά έτος, όχι μια απότομη πτώση που μετά επιπεδώνεται. Ένας και μόνο ρυθμός – 7,9% τον χρόνο – προβλέπει κάθε σημείο της καμπύλης, από το ένα έτος έως τα δώδεκα, με απόκλιση μικρότερη από δύο ποσοστιαίες μονάδες.

Δείτε αναλυτικά το σχετικό άρθρο με τους πίνακες και τα γραφήματα στο autotimi.gr στην διεύθυνση:

https://autotimi.gr/press/kampyli-axias-2026