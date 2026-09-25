Ένα ξεχωριστό πρωινό αφιερωμένο στα παιδιά και το ποδόσφαιρο των μικρών ηλικιών διοργανώνει το Σάββατο η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου, στο πλαίσιο της UEFA Grassroots Week 2026.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Μανόλη Μαρκάκη στην έντυπη έκδοση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, το Αναπτυξιακό Φεστιβάλ Ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης» από τις 10:00 έως τις 14:00, με τη συμμετοχή παιδιών από τις κατηγορίες Κ8 και Κ10 των ακαδημιών της ΕΠΣ Λασιθίου. Στη διοργάνωση θα δώσει το «παρών» ο Περιφερειακός Συντονιστής και Εκπαιδευτής της ΕΠΟ, Βασίλης Μπαστάκης, ενώ την επιμέλεια της δράσης για την ΕΠΣΛ έχει ο Αναστάσιος Κάζας.

Στο φεστιβάλ θα συμμετάσχουν παιδιά από τις ακαδημίες των ΑΣΙ, ΟΦΙ, Αναγέννησης, ΑΟΑΝ, Κόρφου Ελούντας, ΑΟ Κριτσάς, Νίκης Σητείας και Ποσειδώνα Σητείας, έχοντας την ευκαιρία να αγωνιστούν, να διασκεδάσουν και να έρθουν ακόμη πιο κοντά στο άθλημα.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η προώθηση του ποδοσφαίρου βάσης και η ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών, μέσα σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει τις αξίες του αθλητισμού, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός και η ευγενής άμιλλα.

Η διοργάνωση στην Ιεράπετρα, εντάσσεται στις πανευρωπαϊκές δράσεις της UEFA για την ανάπτυξη του grassroots ποδοσφαίρου και αποτελεί παράλληλα μια ακόμη πρωτοβουλία της ΕΠΣ Λασιθίου για τη στήριξη και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στις μικρές ηλικίες.

Η UEFA Grassroots Week 2026 πραγματοποιείται από τις 23 έως τις 30 Σεπτεμβρίου και αποτελεί ετήσια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της UEFA με επίκεντρο το αναπτυξιακό ποδόσφαιρο. Στόχος είναι να αναδειχθεί η σημασία του ποδοσφαίρου βάσης και να διασφαλιστεί η δυνατότητα ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στο άθλημα για όλους.

Στο πλαίσιο της εβδομάδας, οι 55 ομοσπονδίες-μέλη της UEFA πραγματοποιούν δράσεις και εκδηλώσεις για αγόρια και κορίτσια μικρών ηλικιών, προβάλλοντας παράλληλα το έργο των προπονητών, των εθελοντών και των τοπικών σωματείων που αποτελούν τη βάση του αθλήματος.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού (European Week of Sport) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικούς άξονες τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στον αθλητισμό.