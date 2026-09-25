Η τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης βρίσκεται σταθερά αντιμέτωπη με κρίσιμες προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν μακρόπνοο στρατηγικό σχεδιασμό, έντονη διεκδικητικότητα και στενή συνεργασία σε όλα τα επίπεδα διοίκησης.

Η πρόσφατη σύσκεψη και η τοποθέτηση της ηγεσίας της Περιφέρειας, μέσα από τον δημόσιο διάλογο, έρχεται να ρίξει φως στον οδικό χάρτη που οφείλει να ακολουθήσει το νησί μας, θέτοντας ξεκάθαρες προτεραιότητες για το μέλλον.

Κληθείς να απαντήσει στο κρίσιμο δίλημμα σχετικά με το εάν οδεύουμε προς μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων ή αν απαιτείται περισσότερη περιφερειακή αυτονομία με λιγότερο κεντρικό κράτος, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας. Σύμφωνα με τα όσα τόνισε, οι μεγαλύτερες αναπτυξιακές δυνατότητες, όπως αυτές εξετάζονται από την οπτική γωνία της Περιφέρειας, εντοπίζονται στα περιφερειακά προγράμματα. Ωστόσο, η στρατηγική δεν μπορεί να είναι μονοδιάστατη. Όπως υπογράμμισε, απαιτείται η διαρκής διεκδίκηση πόρων, τόσο μέσα από τα τομεακά προγράμματα των εκάστοτε υπουργείων όσο και μέσα από το ίδιο το περιφερειακό πρόγραμμα.

Σε αυτή την απαιτητική προσπάθεια, επισημάνθηκε πως υπάρχει εξαιρετική συνεργασία με όλους τους δήμους της Κρήτης και με τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης. Το νησί διαθέτει ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, όμως το κεντρικό, αδιαπραγμάτευτο ζητούμενο είναι η συνεχιζόμενη διεκδίκηση για τη συνέχεια των προγραμμάτων αυτών.

Φυσικά, ο δρόμος προς την υλοποίηση των κρίσιμων υποδομών συνοδεύεται συχνά από εμπόδια. Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε ανοιχτά τα προβλήματα που ανακύπτουν σε επιμέρους ζητήματα της καθημερινότητας των έργων. Έκανε ειδική αναφορά στις διοικητικές διενέξεις που συχνά παρατηρούνται μεταξύ των αναδόχων, καθώς και στις γνωστές καθυστερήσεις που προκύπτουν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. «Οι μεγαλύτερες δυνατότητες, κατά την άποψη τη δική μας, είναι τα περιφερειακά προγράμματα. Να μπορούμε να διεκδικούμε πόρους και από τα τομεακά προγράμματα των υπουργείων και το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Εδώ μπορώ να πω ότι συνεργαζόμαστε άριστα με όλους τους δήμους της Κρήτης, με τους φορείς υλοποίησης και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρόγραμμα. Υπάρχουν προβλήματα επιμέρους, όπως είναι με δικαστικές διενέξεις που υπάρχουν μεταξύ αναδόχων των έργων, αρχαιολογίας, καθυστερήσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά όμως τα επιλύουμε σιγά-σιγά. Το ζητούμενο για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι περιφερειακά προγράμματα», επεσήμανε ο Σταύρος Αρναουτάκης.

Παρόλα αυτά, τα συγκεκριμένα γραφειοκρατικά εμπόδια επιλύονται σταδιακά. Στο πλαίσιο αυτό, εκφράστηκαν θερμές ευχαριστίες προς τη Διαχειριστική Αρχή για την άριστη συνεργασία της, αλλά και προς το Υπουργείο Οικονομίας, τονίζοντας πως όπου απαιτείται βαθύτερη ανάλυση των θεμάτων, υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας τόσο με τον Γενικό Γραμματέα όσο και με τον Υπουργό. Η κεντρική φιλοσοφία της αυτοδιοίκησης παραμένει σταθερή: «Για τα Περιφερειακά προγράμματα στόχος είναι η συνέχισή τους».

Αναφορικά με τη νέα προγραμματική περίοδο, η ευρωπαϊκή πραγματικότητα δεν αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Ο Περιφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι στο μέλλον είναι βέβαιο πως θα υπάρξει μείωση των διαθέσιμων πόρων, εξαιτίας της ένταξης νέων κρατών-μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπροστά σε αυτή τη συνθήκη, τέθηκε το ερώτημα για το ποιες πολιτικές φέρνουν τελικά την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε αυτός ζει σε αστικό κέντρο είτε σε χωριό. Η απάντηση που δίνει ο ίδιος είναι η Πολιτική Συνοχής. Μέσω αυτής της πολιτικής υλοποιούνται έργα ζωτικής σημασίας που αλλάζουν την καθημερινότητα, όπως η ύδρευση, η αποχέτευση, οι νέες σχολικές μονάδες, οι βιολογικοί καθαρισμοί και οι απαραίτητες αστικές αναπλάσεις.

«Η επόμενη προγραμματική περίοδος δεν είναι μόνο οι αριθμοί, οι πόροι, γιατί εάν έχουμε και ένταξη νέων κρατών-μελών, σίγουρα θα έχουμε λιγότερους πόρους. Όμως ποιες είναι οι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη, είτε ζει σε πόλη είτε σε χωριό; Είναι η πολιτική συνοχής, που κάνουμε όλα τα έργα τα οποία βλέπει ένας κάτοικος σε ένα χωριό. Από την ύδρευση, από την αποχέτευση, από ένα σχολείο, από το βιολογικό, από τις αναπλάσεις. Και επίσης, η κοινή αγροτική πολιτική. Που πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για τους αγρότες μας, για τους κτηνοτρόφους, για τους αλιείς, για τους πολίτες», τόνισε.

Τέλος, ένας εξίσου καθοριστικός πυλώνας για την περιφερειακή οικονομία της Κρήτης παραμένει η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Στόχος της Περιφέρειας είναι η επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τη στήριξη των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων. Για τον λόγο αυτό, ανακοινώθηκε πως στις 16 Οκτωβρίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου, θα παρουσιαστεί η σχετική πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και θα ακολουθήσει ευρεία διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ