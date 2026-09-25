Σε 400.000 ευρώ ανέρχεται o προϋπολογισμός του έργου για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ισογείου του κτιρίου του παλιού Ειρηνοδικείου Αγίου Νικολάου, το οποίο ο Δήμος Αγίου Νικολάου σκοπεύει να συμπεριλάβει ως μια από τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει προς ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Leader».

Η πρόταση αφορά την αποκατάσταση και αξιοποίηση του κάτω επιπέδου του κτιρίου, το οποίο χρειάζεται και την πιο εκτεταμένη παρέμβαση λόγω της πολύχρονης εγκατάλειψης και απουσίας χρήσης αλλά και των πολύ παλιών και ξεπερασμένων πλέον εγκαταστάσεων και δικτύων που είχε το κτίριο.

Λόγω της κλίσης του εδάφους που είναι κτισμένο το κτίριο, η δυτική πλευρά και το μισό περίπου της νότιας πλευράς του βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους, οπότε χρειάζονται υγρομόνωση. Ολόκληρο δε το κτίριο απαιτεί στατικό έλεγχο και παρεμβάσεις εφόσον υποδειχθούν από στατική μελέτη που πρέπει να εκπονηθεί.

«Η προτεινόμενη Πράξη θεωρείται αναγκαία για την ουσιαστική αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιρίου το οποίο βρίσκεται στον κεντρικό ιστό της πόλης. Το ιστορικό κτίριο, με την ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική, παραχωρήθηκε από την Κτηματική Υπηρεσία στον Δήμο Αγίου Νικολάου και αποτελεί ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό δείγμα της νεότερης ιστορίας της πόλης του Αγίου Νικολάου. Οι παρεμβάσεις που προτείνονται στοχεύουν στην ανταπόκρισή του στις σύγχρονες απαιτήσεις για ένα πολυλειτουργικό κτίριο πολιτισμού προς όφελος του τοπικού πληθυσμού», αναφέρεται στο σκεπτικό τεκμηρίωσης της πρότασης του Δήμου που θα καταθέσει στο πρόγραμμα «Leader».

Το κτίριο είχε παραχωρηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, το 2018. Εκτοτε, ελάχιστες «ελαφρές» εργασίες συντήρησης του κτιρίου έχουν πραγματοποιηθεί, στον άνω όροφο ο οποίος χρησιμοποιείται κατά περιόδους για τη φιλοξενία δράσεων και εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου. Το ισόγειο (υμιυπόγειο), το οποίο επιδιώκει τώρα να αποκαταστήσει ο Δήμος, παραμένει εγκαταλειμμένο επί δεκαετίες.

Η Δημοτική Επιτροπή Αγίου Νικολάου ενέκρινε την υποβολή πρότασης από το Δήμο για την ένταξη και χρηματοδότηση της αναβάθμισης και αξιοποίησης του ισογείου του πρώην Ειρηνοδικείου, με σκοπό τη δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου.

Τον τίτλο αυτό θα έχει τουλάχιστον η πρόταση που θα κατατεθεί. Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί διάφορες ιδέες και προτάσεις για τον τρόπο αξιοποίησης των χώρων του συγκεκριμένου κτιρίου.

Οι τελευταίες αφορούσαν τη στέγαση του Κέντρου Μεσογειακής Ιστορίας και Πολιτισμού, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καθώς και τη διοργάνωση Θερινών Σχολείων, που εγκαταλείφθηκαν στην πορεία μετά την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής και τον ορισμό της Νεάπολης ως έδρας του Κέντρου Μεσογειακής Ιστορίας και Πολιτισμού, το οποίο ακόμη αναζητά στέγη… Επίσης είχαν καταγραφεί κι άλλες προτάσεις για την αξιοποίησή του στην πορεία, για στέγαση της Δημοτικής Φιλαρμονικής ή της Δημοτικής Πινακοθήκης κ.α. Προφανώς, το ζήτημα του ακριβούς προσδιορισμού των λειτουργιών που θα στεγάσει, θα τεθεί επί τάπητος με την ολοκλήρωση της αποκατάστασής του.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η χρήση, όπως προβλέπει και η πρόταση που θα καταθέσει ο Δήμος για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, θα έχει σχέση με τον Πολιτισμό.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ