Όπως έχει καθιερώσει κάθε σεζόν, λίγο πριν το ξεκίνημα των υποχρεώσεων του για το πρωτάθλημα, ο ΑΟΑΝ πραγματοποίησε τραπέζι αναφέροντας στην ενημέρωση του: «Μια όμορφη βραδιά, λίγο πριν τη έναρξη του πρωταθλήματος !

Σε εξαιρετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα το δείπνο της ομάδας μας στο Minos Beach Art Hotel, του ομίλου Bluegr, παρουσία της διοίκησης, των προπονητών και όλων των ποδοσφαιριστών.

Την αποστολή υποδέχτηκε θερμά ο Διευθυντής του ξενοδοχείου, κ. Στράτος Πατσάκης, ο οποίος καλωσόρισε την ομάδα και την ξενάγησε στους χώρους του ξενοδοχείου. Ακολούθησε δείπνο, μέσα σε ένα ιδιαίτερα όμορφο και οικογενειακό κλίμα.



Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η απονομή αναμνηστικής πλακέτας και της φετινής εμφάνισης της ομαδας μας από τον Πρόεδρο μας Μακράκη Μάνο στον κ. Πατσάκη, ως ευγνωμοσύνης για τη διαχρονική στήριξη και προσφορά του ομίλου Bluegr προς την ομάδα μας, αλλά και για τη φετινή του συμβολή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον όμιλο Bluegr και στο Minos beach Art Hotel για τη διαχρονική στήριξη και φιλοξενία.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών. Η ομάδα είναι ενωμένη, το κλίμα είναι εξαιρετικό και όλοι ανυπομονούν για την έναρξη του πρωταθλήματος!».