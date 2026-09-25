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«Πυρά» Νετανιάχου κατά Ερντογάν: Είναι τύραννος – Απειλεί την Ελλάδα και κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου

by anatolh kim
25/09/2026
in Κόσμος
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Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ δριμεία επίθεση εναντίον χωρών που επικρίνουν το Ισραήλ για την εποικιστική πολιτική του, στρέφοντας ιδίως τα βέλη του κατά της Γαλλίας και της Βρετανίας.

«Κατηγορούν το Ισραήλ, το μικροσκοπικό Ισραήλ, για αποικιοκρατία. Ποια αποικιοκρατία;», διερωτήθηκε. Επισημαίνοντας πως μεταξύ των επικριτών του Ισραήλ είναι Βρετανοί και Γάλλοι, ο Νετανιάχου αναφώνησε: «Για όνομα του Θεού, αυτοί είναι που εφηύραν τον όρο» και συμπλήρωσε πως «οι αποικίες τους κάλυπταν ολόκληρο τον πλανήτη».

Στο στόχαστρο του ισραηλινού πρωθυπουργού βρέθηκε επίσης η Τουρκία και ο πρόεδρός της, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο χαρακτήρισε «τύραννο» και ανέφερε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Κούρδους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους.

Την ώρα που ο Νετανιάχου ανέβαινε στο βήμα για να ξεκινήσει την ομιλία του, δεκάδες εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να φεύγουν από την αίθουσα. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός τους κατηγόρησε για «ηθική δειλία», προτρέποντας όσους έτρεφαν ανάλογα αισθήματα να αποχωρήσουν πριν από την έναρξη της ομιλίας του.

Πολλοί εβραίοι δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του δημάρχου Μαμντάνι, λέει ο Νετανιάχου

«Πολλοί εβραίοι» δεν αισθάνονται πλέον ασφαλείς στη Νέα Υόρκη μετά την εκλογή του φιλοπαλαιστίνιου δημάρχου Ζοχράν Μαμντάνι, υποστήριξε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Μου λένε ότι η Νέα Υόρκη δεν είναι πλέον η πόλη που γνώριζαν», είπε ο Νετανιάχου, καταδικάζοντας επίσης τις αντισημιτικές ενέργειες που έχουν πολλαπλασιαστεί στις ΗΠΑ.

«Τα ψέματα που εσείς και άλλοι αντισημίτες διαδίδετε για τους εβραίους και το εβραϊκό κράτος έχουν πραγματικές συνέπειες», συμπλήρωσε απευθυνόμενος στον δήμαρχο της Νέας Υόρκης.
www.real.gr

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