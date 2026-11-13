Σε μια ακόμη προσθήκη στο δυναμικό της ενισχύοντας το προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση: “Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Πέτρο Βελλίνη, ο οποίος εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας μας!

Ο Πέτρος έχει γεννηθεί το 2008,αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή και παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές αγωνιστικές εμπειρίες μέσα από τη συμμετοχή του σε ομάδες του κρητικού ποδοσφαίρου.

Στην έως τώρα ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει φορέσει τις φανέλες των ΠΟΗ, Κανάριων, Μοχού, Ανθεστίωνα και Χερσονήσου, αποκτώντας παραστάσεις από διαφορετικές αγωνιστικές κατηγορίες και πολύτιμες εμπειρίες για τη συνέχεια της καριέρας του.

Η οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης τον καλωσορίζει και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας! Πέτρο, καλώς ήρθες στην οικογένειά μας!”.