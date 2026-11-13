Ο αμερικανικός κολοσσός λογισμικού Microsoft, που βρίσκεται αντιμέτωπος με παγκόσμια βλάβη της υπηρεσίας του μηνυμάτων Outlook, απέκλεισε σήμερα το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας για να εξηγήσει τη δυσλειτουργία αυτή και ανακοίνωσε ότι βλέπει τα πρώτα «θετικά αποτελέσματα» για μια επάνοδο της φυσιολογικής λειτουργίας.

Η διαταραχή λειτουργίας υπηρεσιών της, που διαρκεί για ώρες λόγω «υψηλού φορτίου» στην υποδομή, έπληξε την υπηρεσία μηνυμάτων της, όπως και την πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και τον βοηθό τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ/AI) Copilot, διευκρίνισε.

«Σε αυτό το στάδιο δεν γνωρίζουμε καμία κακόβουλη δραστηριότητα που να προκάλεσε το περιστατικό αυτό», πρόσθεσε, δεσμευόμενη να ρίξει άπλετο φως στα αίτια αυτού του μείζονος προβλήματος μόλις αυτό επιλυθεί.

Επίσης γνωστοποίησε «θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη σταθερότητα των διακομιστών» μετά την εφαρμογή επιδιόρθωσης, χωρίς να μπορεί να διευκρινίσει σχετικά με το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να αποκατασταθεί η βλάβη.

Προηγουμένως, η Microsoft είχε ανακοινώσει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν για την επιδιόρθωση της βλάβης, που άρχισε χθες, Πέμπτη, δεν λειτουργούσαν «όπως αναμενόταν» και ότι αναζητούσε άλλες λύσεις για την αποκατάστασή της.

«Λυπούμαστε που οι βλάβες που προέκυψαν σήμερα προκάλεσαν ταλαιπωρία στους πελάτες μας και εργαζόμαστε για να ρυθμίσουμε το πρόβλημα αυτό», απολογήθηκε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ο Τσαρλς Λαμάνα, ένας από τους εκτελεστικούς αντιπροέδρους του αμερικανικού ομίλου.

Τα προβλήματα στη λειτουργία εξαπλώθηκαν σε παγκόσμια κλίμακα σε διάστημα μιας ώρας, θέτοντας εκτός υπηρεσίας προϊόντα του ομίλου σε 74 χώρες και εδάφη, ανέφερε ο ιστότοπος παρακολούθησης βλαβών Downdetector.

Χάρτης που δημοσιεύτηκε από τον Downdetector στο X δείχνει ότι η βλάβη έπληξε χρήστες στην αμερικανική ήπειρο, όπως και σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής.