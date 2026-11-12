Στο πλαίσιο του διευρυμένου ετήσιου προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που αφορά στο Δίκτυο Μπλε Δήμων, το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Νοεμβρίου 2026, η Aegean Rebreath με ομάδα εθελοντών και την υποστήριξη της ΔΕΗ, θα βρίσκεται στη Σητεία για την υλοποίηση διευρυμένων εθελοντικών περιβαλλοντικών δράσεων. Οι δράσεις περιλαμβάνουν υποβρύχιους καθαρισμούς στην μαρίνα Σητείας, εκπαιδευτικά εργαστήρια και ερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Πρόγραμμα Δράσεων

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026

09:00–13:00: Υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων σε σχολικές μονάδες του δήμου.

10:00–16:00: Ανέλκυση εγκαταλελειμμένων διχτυών από υφάλους στην περιοχή των νήσων Διονυσάδων.

Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026

10:00–18:00: Υποβρύχιοι εθελοντικοί καθαρισμοί και εντοπισμός επιβαρυμένων ζωνών στην μαρίνα Σητείας. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν ερευνητικές δραστηριότητες με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

19:00: Διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και τους τοπικούς φορείς.

Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026

10:00–14:00: Συνέχιση των υποβρύχιων καθαρισμών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων με έμφαση στην καταγραφή μεσοπλαστικών, λεπτομερής διαλογή και καταμέτρηση των απορριμμάτων καθώς και φωτογραφική αποτύπωση του συνόλου των απορριμμάτων.