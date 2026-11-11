Από το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων» εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Λίγο μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στα Νηπιαγωγεία, όταν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου επιχείρησε να αποκλείσει τις Προϊσταμένες από την ανάληψη του Ολοήμερου τμήματος και ανακάλεσε τη θέση της μετά την παρέμβαση της Δ.Ο.Ε. και των Συλλόγων, συνάδελφοι από Δημοτικά Σχολεία της περιοχής μας μάς ενημέρωσαν για ένα νέο ζήτημα. Σύμφωνα με τις αναφορές τους, η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων αρνείται να εγκρίνει τα υποβληθέντα Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα και ζητά να αφαιρεθεί η Σίτιση από τον εκπαιδευτικό ΠΕ70 που διδάσκει τη δεύτερη ώρα του Ολοήμερου, ώστε αυτός να αναλάβει υποχρεωτικά τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στο πρωινό πρόγραμμα.

Ποιος καταρτίζει το πρόγραμμα και ποιος αποφασίζει τις αναθέσεις:

Στο Δημοτικό, το άρθρο 11, κεφ. Α΄, παρ. 5 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018, αναθέτει την ευθύνη σύνταξης του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος στον Διευθυντή ή στον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει τις αναθέσεις διδασκαλίας ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4823/2021. Ειδικά για το Ολοήμερο, το άρθρο 11, κεφ. Α΄, παρ. 16 περ. β΄ και στ΄ του Π.Δ. 79/2017 προβλέπει ότι ο Σύλλογος διαμορφώνει το πρόγραμμα, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και ορίζει τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτό, καθώς και ποιος έχει την ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του. Όταν υπάρχουν κενά προσωπικού, η προσωρινή αναμόρφωση του προγράμματος γίνεται επίσης με απόφαση του Συλλόγου, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και σε συνεργασία με την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 12 του ίδιου άρθρου.

Η Σίτιση στο διτμήματο Ολοήμερο:

Σύμφωνα με το άρθρο 11, κεφ. Α΄, παρ. 16 περ. ια΄ και ιβ΄ του Π.Δ. 79/2017, όπως ισχύει, και την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ «Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2026–2027», η Διατροφική Αγωγή (Σίτιση) αποτελεί διδακτική ώρα και ανατίθεται κατά προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν τη δεύτερη ώρα του Ολοήμερου. Ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών στους οποίους ανατίθεται η Σίτιση μπορεί να φτάνει έως τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν τη δεύτερη ώρα.

Επομένως, όταν τη δεύτερη ώρα λειτουργούν δύο τμήματα, η Σίτιση μπορεί να ανατεθεί σε δύο εκπαιδευτικούς. Αν τη δεύτερη ώρα διδάσκουν ένας δάσκαλος ΠΕ70 και ένας εκπαιδευτικός ειδικότητας, και οι δύο έχουν προτεραιότητα για τη Σίτιση, σύμφωνα με την κατανομή του Ολοήμερου. Η κατανομή αυτή επιτρέπει στον Σύλλογο να καλύπτει τις ανάγκες και των δύο τμημάτων και να οργανώνει το διδακτικό ωράριο με βάση τις πραγματικές συνθήκες του σχολείου.

Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Προτεραιότητα του ΠΕ70 και δυνατότητα ανάθεσης σε ειδικότητες

Το άρθρο 11, κεφ. Α΄, παρ. 6 του Π.Δ. 79/2017, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4807/2021, δίνει προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και προβλέπει στη συνέχεια τη δυνατότητα ανάθεσης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Η ενότητα 20 της εγκυκλίου για το 2026–2027 διευκρινίζει ότι προτεραιότητα έχει ο ΠΕ70 του συγκεκριμένου τμήματος και ότι τα Εργαστήρια μπορούν να ανατεθούν σε περισσότερους από έναν εκπαιδευτικούς.

Η προτεραιότητα αυτή εφαρμόζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων κατά την ανάθεση, με βάση το άρθρο 100 του ν. 4823/2021, τις διδακτικές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Η δυνατότητα ανάθεσης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων προβλέπεται ρητά. Συνεπώς, η επίκληση της προτεραιότητας του ΠΕ70 ως γενικής υποχρέωσης να αναλάβει αποκλειστικά τα Εργαστήρια και να αποχωρήσει από τη Σίτιση παρερμηνεύει τις δύο διατάξεις.

Η αρμοδιότητα της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Η παρ. 5 του άρθρου 11, κεφ. Α΄ του Π.Δ. 79/2017 αναθέτει στην Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων την έγκριση του ωρολογίου προγράμματος και την επιστροφή θεωρημένου αντιγράφου στο σχολείο. Κατά την παρ. 9, η Προϊσταμένη εισηγείται εγγράφως στο ΠΥΣΠΕ, μέσω του Διευθυντή Εκπαίδευσης, την αξιοποίηση των διδακτικών ωρών που πλεονάζουν. Η αρμοδιότητα έγκρισης ασκείται με έλεγχο της τήρησης των διατάξεων, ενώ η απόφαση για τις αναθέσεις ανήκει στο αρμόδιο όργανο της σχολικής μονάδας.

Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι η Προϊσταμένη επιμένει με απόλυτη αυστηρότητα να τηρηθεί η «προτεραιότητα» των ΠΕ70 στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, αλλά αρνείται πεισματικά να εφαρμόσει την ίδια ακριβώς λογικήγια την ανάληψη της Σίτισης.

Θεωρούμε ότι, εφόσον η άρνηση έγκρισης στηρίζεται αποκλειστικά στην απαίτηση να αναλάβει ο ΠΕ70 τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και να του αφαιρεθεί η Σίτιση, η άρνηση αυτή στερείται νόμιμου ερείσματος. Ζητούμε από τη ΔΙ.Π.Ε. Λασιθίου να γνωστοποιήσει εγγράφως τις συγκεκριμένες διατάξεις και τα πραγματικά στοιχεία στα οποία στηρίζει κάθε άρνηση έγκρισης.

Ως Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Σητείας «Ο Μύσων»:

 Καταγγέλλουμε τις προφορικές υποδείξεις που μας έχουν αναφερθεί και την άρνηση έγκρισης προγραμμάτων με το παραπάνω σκεπτικό.

 Απαιτούμε την άμεση έγκριση των προγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις νόμιμες αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων.

 Καλούμε το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. να πάρει άμεσα και ξεκάθαρα θέση και να παρέμβει για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων.

 Καλούμε τους συναδέλφους και τις Διευθύνσεις των σχολείων να ζητούν εγγράφως κάθε υπόδειξη αλλαγής και την ειδική αιτιολογία της. Ο Σύλλογός μας επιφυλάσσεται να προβεί στις αναγκαίες θεσμικές και νόμιμες ενέργειες για την υπεράσπιση των αποφάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων και της εύρυθμης λειτουργίας των σχολείων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αλεξάκης Αλέξανδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ζαχαριάδου Αγγέλα