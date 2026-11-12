Με τη φωνή και τις ιδέες της νέας γενιάς στο επίκεντρο ολοκληρώθηκε η διήμερη Συνέλευση Νέων του Δήμου Σητείας με θέμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και προοπτικές για την Κρήτη, την Ελλάδα και την ΕΕ», που διοργάνωσε το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης.

Η δράση είχε στόχο την ενημέρωση και την ενεργοποίηση των νέων γύρω από τις ευρωπαϊκές πολιτικές, τις διαδικασίες διαβούλευσης και τη συμμετοχή τους στη λήψη απόφάσεων που επηρεάζουν το μέλλον των θαλασσών και των νησιωτικών περιοχών.

Προσομοίωση ευρωπαϊκών θεσμών και παρεμβάσεις μαθητών

Έπειτα από τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις του Οκτωβρίου, οι μαθητές, μέσα από την ομαδική εργασία και την προσομοίωση της λειτουργίας των ευρωπαϊκών θεσμών, προσέγγισαν ένα σύνθετο ζήτημα με άμεση σημασία για την καθημερινότητα και την αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης.

Στις τοποθετήσεις τους οι μαθητές ανέδειξαν τη χρησιμότητα της συμμετοχής τους, επισημαίνοντας ότι ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός αφορά άμεσα μια νησιωτική κοινωνία όπως η Σητεία, ενώ τόνισαν την ανάγκη μεγαλύτερης ευρωπαϊκής μέριμνας ώστε οι ιδιαιτερότητες των μικρότερων νησιωτικών περιοχών να λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη στον σχεδιασμό πολιτικών.

Περιβαλλοντική προστασία και ενεργή συμμετοχή

Στη Συνέλευση συμμετείχε ο Δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και στις πρωτοβουλίες του Δήμου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία της Ποσειδωνίας. Ο Γιώργος Ζερβάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διασυνοριακή διάσταση της περιβαλλοντικής προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι η ρύπανση και οι επιβλαβείς δραστηριότητες μπορούν να επηρεάσουν θαλάσσιες περιοχές πέρα από τα όρια κάθε κράτους.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, πρώην Ειδική Σύμβουλος του Υπουργείου Εξωτερικών για την Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική και επιστημονική υπεύθυνη της δράσης Αντωνία Ζερβάκη υπογράμμισε το αυθεντικό ενδιαφέρον των νέων για την ΕΕ και την εξοικείωσή τους με τις διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι δεδομένο, αλλά κάτι που κερδίζεται και διαμορφώνεται καθημερινά από εμάς τους ίδιους».

Τη σημασία της ενεργής συμμετοχής των νέων υπογράμμισε η Συντονίστρια του Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης Τζίνα Αποστολάκη, σημειώνοντας ότι οι ευρωπαϊκές αποφάσεις καθορίζουν το μέλλον των επόμενων γενεών και πως είναι απαραίτητο οι νέοι να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών.