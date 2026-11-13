Προβλήματα στη λειτουργία υπηρεσιών του Microsoft 365 καταγράφονται διεθνώς, επηρεάζοντας μεταξύ άλλων την ηλεκτρονική αλληλογραφία και την πρόσβαση σε εφαρμογές της Microsoft. Σύμφωνα με πληροφορίες, δυσλειτουργίες εμφανίζονται και στην Ελλάδα, με αριθμό επιχειρήσεων να αντιμετωπίζει προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη χρήση του Outlook και τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Το Microsoft 365 αποτελεί μία από τις πλέον διαδεδομένες πλατφόρμες ψηφιακής εργασίας διεθνώς, συγκεντρώνοντας εφαρμογές και υπηρεσίες όπως το Outlook για την ηλεκτρονική αλληλογραφία, το Word, το Excel, το PowerPoint, το Teams για την επικοινωνία και τις τηλεδιασκέψεις, καθώς και το OneDrive και το SharePoint για την αποθήκευση, τη διαχείριση και την κοινή χρήση αρχείων. Πρόκειται για υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η καθημερινή λειτουργία μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης

Σε νεότερη ενημέρωσή της μέσω της επίσημης πλατφόρμας Microsoft Service Health Status, η εταιρεία αναφέρει ότι παρατηρούνται θετικά αποτελέσματα ως προς τη σταθερότητα των διακομιστών, μετά την εφαρμογή διορθωτικής παρέμβασης σε τμήμα των υποδομών της.

Ειδικότερα, η Microsoft επισημαίνει ότι η παρέμβαση αφορά στοιχείο της παραμετροποίησης που σχετίζεται με την πιστοποίηση ταυτότητας και τη δρομολόγηση της κίνησης στα συστήματά της. Όπως διευκρινίζει, συνεχίζεται η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για την επέκτασή της σε περισσότερους διακομιστές που υποστηρίζουν ενεργές γεωγραφικές περιοχές.

Πώς επηρεάζονται οι ελληνικές επιχειρήσεις

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι δυσλειτουργίες επηρεάζουν κυρίως την ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω Outlook, δημιουργώντας δυσχέρειες στην επικοινωνία και στη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών.

Η Microsoft συνεχίζει τις τεχνικές παρεμβάσεις για τη σταδιακή αποκατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών της, χωρίς να έχει προσδιορίσει, στη συγκεκριμένη ενημέρωση, τον ακριβή χρόνο πλήρους επίλυσης των προβλημάτων.