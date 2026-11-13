Η μεγάλη στιγμή έφτασε για το 1ο Elite Mirabello Cup, τη νέα διοργάνωση μίνι ποδοσφαίρου (6×6) που έρχεται να δώσει μια διαφορετική αγωνιστική νότα στην περιοχή του Μιραμπέλλου, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον ομάδων και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.

Πρώτος αγώνας θα είναι απόψε στις 21.00 για τον Β’ όμιλο Ρέγκουλο-Τέζα F.C.

Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από την πρώτη στιγμή για τη νέα αυτή προσπάθεια ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, με τις συμμετοχές να συμπληρώνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Συνολικά δέκα ομάδες θα πάρουν μέρος στη διοργάνωση, οι οποίες χωρίστηκαν σε δύο ομίλους, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και έντονο συναγωνισμό, στο γήπεδο του 5×5 στον Σταυρό.

Αναλυτικά, οι δύο όμιλοι διαμορφώθηκαν ως εξής. Α’ όμιλος: Sisi F.C., Καλή Παναγιά, Μερακλής, Millennials Κριτσάς, Ρούσσος Team. Β’ όμιλος: Χαβαλένθια, Ρέγκουλο, Las Sfalmas F.C., Vodka Junior’s, Τέζα F.C.

Η γρήγορη συμπλήρωση των θέσεων συμμετοχής αποτυπώνει τη θετική ανταπόκριση που συνάντησε η πρωτοβουλία, η οποία δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες και φίλου της μπάλας της περιοχής να συμμετάσχουν σε έναν οργανωμένο ποδοσφαιρικό θεσμό, με αγωνιστικό ενδιαφέρον και έντονο τοπικό χαρακτήρα. Σημαντική είναι παράλληλα η υποστήριξη της προσπάθειας από μεγάλο αριθμό χορηγών και υποστηρικτών, οι οποίοι συμβάλλουν στην υλοποίηση και την ανάπτυξη της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του θεσμού έχει και η συνεργασία των διοργανωτών με το gipedaki.gr και τη Mini Football Hellas, μέσα από την οποία δημιουργούνται νέες προοπτικές για την εκπροσώπηση του Λασιθίου πέρα από τα όρια της Κρήτης.

Μάλιστα, για πρώτη φορά θα δοθεί σε ομάδα της περιοχής η δυνατότητα να εκπροσωπήσει το Λασίθι στη μεγάλη διοργάνωση της Αθήνας, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από 32 πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Πρόκειται για μια σημαντική προοπτική που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο Elite Mirabello Cup, καθώς η διοργάνωση δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία ενός τοπικού πρωταθλήματος 6×6, αλλά φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την παρουσία του Μιραμπέλλου και του Λασιθίου στον ευρύτερο χάρτη του μίνι ποδοσφαίρου.

Το πρώτο Elite Mirabello Cup ξεκινά, λοιπόν, με σημαντικές προσδοκίες, φιλοδοξώντας να καθιερωθεί ως ένας νέος αθλητικός θεσμός για την περιοχή και να δώσει επιπλέον ώθηση στη διάδοση του 6×6.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Παρασκευή 21.00

Β’ όμιλος

Ρέγκουλο-Τέζα F.C.

Κυριακή, 20.00

Las Sfalmas F.C.-Vodka Junior’s

Α’ όμιλος

Κυριακή, 21.00

Sisi F.C.-Millennials Κριτσάς

Δευτέρα, 20.00

Μερακλής-Καλή Παναγιά