Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα, τα οποία προέκυψαν κατόπιν συνεργασίας με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, αναμένεται επεισόδιο ελαφρώς αυξημένων συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (ΑΣ10), κυρίως στις Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου και Χανίων.

Ειδικότερα, η αύξηση των συγκεντρώσεων αναμένεται να ξεκινήσει από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας και να παρουσιάσει σταδιακή αποκλιμάκωση την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΚΥΑ 70601/2013, το προβλεπόμενο επεισόδιο κατατάσσεται στο πρώτο επίπεδο ενημέρωσης, για το οποίο προβλέπονται συστάσεις που αφορούν αποκλειστικά τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Ειδικότερα, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, καρδιοπαθείς, καθώς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα, συνιστάται να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική δραστηριότητα, ιδιαίτερα όταν αυτή πραγματοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται στο πλαίσιο της έγκαιρης ενημέρωσης και της προληπτικής προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Η ποιότητα του αέρα παρακολουθείται σε συνεχή βάση. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων σε πραγματικό χρόνο μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας της Περιφέρειας Κρήτης (https://airquality.crete.gov.gr).

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση εφόσον απαιτηθεί.