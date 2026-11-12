Χρηματοδότηση ύψους 1.770.000 ευρώ εξασφαλίστηκε για την ενεργειακή αναβάθμιση δύο σημαντικών δημοτικών κτιρίων του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, του Δημαρχείου στα Τζερμιάδων και του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Γεωργίου. Η ένταξη των έργων επιτεύχθηκε έπειτα από τις συναντήσεις του Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση και τον Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας «Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης» Πελοπίδα Καλλίρη.

Οι παρεμβάσεις, που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και θα υλοποιηθούν με τη μορφή ΣΔΙΤ, περιλαμβάνουν θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, σύγχρονα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, φωτοβολταϊκά και φωτισμό LED.

«Πρόκειται για μια σημαντική επένδυση με ουσιαστικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αναβαθμίζουμε δύο δημόσιες υποδομές, βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας, μάθησης και εξυπηρέτησης των πολιτών και πετυχαίνουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Συγχαίρω τη δημοτική αρχή για την πρωτοβουλία της. Με συνεργασία και διεκδίκηση προχωράμε σε έργα που βελτιώνουν έμπρακτα την καθημερινότητα και ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας», δήλωσε ο κ. Πλακιωτάκης.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών, τα δύο κτίρια αναμένεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά στις κατηγορίες Β και Β+, αποκτώντας σύγχρονες και πιο φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.