Σε φάση διερευνητικών επαφών και συζητήσεων βρίσκεται, ενόψει και των επερχόμενων εθνικών εκλογών, η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.ΑΣ.) και στο νομό Λασιθίου, με τις πρώτες επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Οι διεργασίες αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο τη συγκρότηση ψηφοδελτίων που θα συνδυάζουν πολιτική εμπειρία, κοινωνική αναφορά και εκπροσώπηση των τοπικών κοινωνιών.

Στις υπό διαμόρφωση συνθέσεις σε πανελλαδικό επίπεδο, όπως αναφέρουν και δημοσιεύματα του Αθηναϊκού Τύπου, εξετάζονται πρόσωπα με διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές διαδρομές, μεταξύ των οποίων πρώην βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες, αλλά και στελέχη με αναφορές στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, στο πλαίσιο της προσπάθειας διεύρυνσης της εκλογικής απήχησης της Συμπαράταξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ από πηγές του κόμματος που έχουν καλή γνώση των διεργασιών σε επίπεδο Κρήτης αλλά και πανελλαδικά, αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται συζητήσεις με πρόσωπα από διαφορετικές περιοχές του ν. Λασιθίου, χωρίς ωστόσο να έχουν οριστικοποιηθεί οι υποψηφιότητες.

Όπως επισημαίνεται από τις ίδιες πηγές, η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και, παρά τις επαφές που έχουν πραγματοποιηθεί, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία για τη σύνθεση του ψηφοδελτίου.

Θα πρέπει προηγουμένως να γίνει αξιολόγηση των προσώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ή με τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί συζητήσεις, ενώ καθοριστικό ρόλο στις τελικές επιλογές θα έχει και η συνεννόηση με την κεντρική ηγεσία στην Αθήνα.

Πρώτες ανακοινώσεις στα τέλη Νοεμβρίου

Σε ότι αφορά το χρονοδιάγραμμα, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι προς τα τέλη Νοεμβρίου αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις, με τις σχετικές αποφάσεις να συνδέονται με τις κεντρικές διαδικασίες της Συμπαράταξης.

Ορόσημο, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί το Εθνικό Συμβούλιο της 21ης Νοεμβρίου, ενόψει του οποίου εντείνονται οι διεργασίες για τη στελέχωση των ψηφοδελτίων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Αναφορικά με τα πρόσωπα που θα μπορούσαν να στελεχώσουν το ψηφοδέλτιο στο Λασίθι, με αφορμή και την ονοματολογία που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται για πρόσωπα τόσο από τον Άγιο Νικόλαο και ευρύτερα το Μεραμπέλλο όσο και από την Ιεράπετρα, οι ίδιες πηγές επιβεβαιώνουν ότι με ορισμένους και ορισμένες έχουν γίνει περισσότερες επαφές, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε πιο προχωρημένο στάδιο σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.

Μάλιστα, συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να βρίσκονται πιο κοντά σε μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τούτη την ώρα έχει «κλειδώσει» οριστικά η συμμετοχή τους στο ψηφοδέλτιο.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ