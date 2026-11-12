Προς τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου αναμένονται οι πρώτες ανακοινώσεις για τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την προετοιμασία τους να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί για τις σχετικές διαδικασίες, περίπου το 80% των ψηφοδελτίων φέρεται να είναι ήδη έτοιμο.

Στο πλαίσιο αυτό, το επόμενο διάστημα αναμένεται να συνεδριάσει το αρμόδιο κεντρικό όργανο του ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαδικασίες διεύρυνσης του κόμματος, με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης, υπό τον κ. Κώστα Σκανδαλίδη, να έχει προγραμματιστεί χθες, Δευτέρα, παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Νίκου Ανδρουλάκη.

Το ψηφοδέλτιο στο Λασίθι

Ενόψει των επερχόμενων εθνικών εκλογών, έντονο είναι το ενδιαφέρον και στο Λασίθι για τη συγκρότηση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, με τις σχετικές διεργασίες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Μιλώντας σχετικά στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ κ. Μιχάλης Μαυρικάκης ανέφερε ότι καταγράφεται μεγάλο ενδιαφέρον για υποψηφιότητες από όλες τις περιοχές του νομού, ιδιαίτερα από τους τρεις μεγαλύτερους Δήμους, με τις τελικές αποφάσεις να ανήκουν στα αρμόδια κεντρικά όργανα του κόμματος.

Όπως εξήγησε, η διαδικασία δεν προέβλεπε την υποβολή προτάσεων από τη Νομαρχιακή Επιτροπή. Οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν οι ίδιοι αίτηση μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ενώ η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων γίνεται από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

Ο κ. Μαυρικάκης διευκρίνισε ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από το Λασίθι, ούτε για τα πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει επισήμως ενδιαφέρον.

Παρά τις φήμες που πληθαίνουν το τελευταίο διάστημα και την ονοματολογία που αναπτύσσεται στον δημόσιο διάλογο γύρω από τις πιθανές υποψηφιότητες, ο ίδιος απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή να επιβεβαιώσει ή διαψεύσει όσα ακούγονται, επισημαίνοντας ότι οι σχετικές συζητήσεις συνεχίζονται.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένο είναι ότι το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Λασίθι θα αποτελείται από τέσσερα πρόσωπα, δύο άνδρες και δύο γυναίκες, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία ποσόστωση, ενώ στη διαδικασία επιλογής τίθεται και το ζήτημα της γεωγραφικής εκπροσώπησης των περιοχών του νομού.

Οι ανακοινώσεις και ο τοπικός προγραμματισμός

Σχετικά με τον χρόνο των ανακοινώσεων, ο Γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά προς τα τέλη Νοεμβρίου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Μαυρικάκη, οι κομματικές οργανώσεις έχουν λάβει κατεύθυνση να κινηθούν σε προεκλογικούς ρυθμούς, ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών. Όσον αφορά τη Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου, στον προγραμματισμό της περιλαμβάνεται και η διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων, οι οποίες αναμένεται να δρομολογηθούν από το νέο έτος, χωρίς ακόμη να έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες ή το περιεχόμενό τους.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ