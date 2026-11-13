Η αναγνώριση των ξενοδοχείων μας ως υψηλής ποιότητας προορισμός, η απόκτηση νέων εμπειριών και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, ανάπτυξης και καινοτομίας αποτελούν δεσμεύσεις προς το προσωπικό μας. Κάθε μας ενέργεια βασίζεται στο όραμα και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε, αναγνωρίζοντας ότι τα επιτεύγματα της εταιρείας οφείλονται στους ανθρώπους μας. Πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας: +30 2841 200 200