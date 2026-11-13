|O όμιλος ξενοδοχείων «Aquila Hotels & Resorts», ένας από τους πλέον καινοτόμους ξενοδοχειακούς ομίλους της Κρήτης, διαθέτοντας τέσσερις από τις πιο διάσημες μονάδες 5* αστέρων, προσλαμβάνει προσωπικό για να στελεχώσει τις παρακάτω θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης στο
Aquila Elounda Village
Στείλε μας το βιογραφικό σου και κάνε την αίτησή σου τώρα για τις θέσεις :
- Front Office: Front Office Manager
| F&B: Maitr, Captain, Bartender, Προϊστάμενος/η Bar, A’ και Β’ Σερβιτόροι/ες
Κουζίνα: Α’ , Β’ , Γ’ Μάγειρες/Μαγείρισσες και Λαντζιέρηδες /Λαντζέρισσες
Housekeeping: Καμαριέρες / Καμαρότοι
Maintenance : Καθαριστής/τρια πισίνας – παραλίας
Παροχές:
· Ανταγωνιστικό Πακέτο Αποδοχών
· Ευχάριστο Περιβάλλον Εργασίας
· Επαγγελματική Εξέλιξη & Συνεχής Επιμόρφωση στις νέες τάσεις της τουριστικής αγοράς
· Σίτιση
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|Η αναγνώριση των ξενοδοχείων μας ως υψηλής ποιότητας προορισμός, η απόκτηση νέων εμπειριών και η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης, ανάπτυξης και καινοτομίας αποτελούν δεσμεύσεις προς το προσωπικό μας. Κάθε μας ενέργεια βασίζεται στο όραμα και τις αξίες με τις οποίες πορευόμαστε, αναγνωρίζοντας ότι τα επιτεύγματα της εταιρείας οφείλονται στους ανθρώπους μας.
Πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας: +30 2841 200 200