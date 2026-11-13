Ιστορική ήταν η συμμετοχή του ΑΟ Λατώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού Νέων 2026, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου αθλητές του έλαβαν μέρος σε μια τόσο σημαντική διεθνή διοργάνωση.

Με πέντε αθλητές εκπροσωπήθηκε το Αγιονικολιώτικο σωματείο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού Νέων 2026, το οποίο ολοκληρώθηκε στη Χερσόνησο, με τη συμμετοχή εκατοντάδων νεαρών σκακιστών από όλη την Ευρώπη.

Οι αθλητές του συλλόγου του Αγίου Νικολάου είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους απέναντι σε υψηλού επιπέδου αντιπάλους, αποκομίζοντας σημαντικές αγωνιστικές εμπειρίες.

Την καλύτερη επίδοση από την αποστολή του ΑΟ Λατώ σημείωσε ο Άγγελος Μαυρής στην κατηγορία U10, συγκεντρώνοντας 3,5 βαθμούς σε εννέα αγώνες. Μάλιστα, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με νίκη απέναντι στον Μάξιμο Ξυνίδη (Ελλάδα, ΕΛΟ 1576).

Στην ίδια κατηγορία, ο Εμμανουήλ Μαραγκάκης συγκέντρωσε 3 βαθμούς, ολοκληρώνοντας την τελευταία του παρτίδα με ισοπαλία απέναντι στον Ισλανδό Skulason Robert Heidar (ΕΛΟ 1520).

Στην κατηγορία G14, η Ευτυχία Μακρή κατέκτησε 3 βαθμούς σε εννέα αγώνες, αντιμετωπίζοντας στον τελευταίο γύρο τη Shelley Potikha από το Ισραήλ (ΕΛΟ 1634), η οποία είχε αναδειχθεί δευτεραθλήτρια Ευρώπης το 2024.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, στην κατηγορία U12, ολοκλήρωσε τη διοργάνωση με 2,5 βαθμούς, μετά την ήττα του στον τελευταίο γύρο από τον Βέλγο Edward Laforce (ΕΛΟ 1699).

Με την ίδια βαθμολογική συγκομιδή, 2,5 βαθμούς, ολοκλήρωσε την παρουσία της στην κατηγορία GU16 η Ζωή Καραβελάκη, η οποία ηττήθηκε στην τελευταία παρτίδα από την Malak Asadullayeva από το Αζερμπαϊτζάν (ΕΛΟ 1552).

Η συμμετοχή των πέντε αθλητών του ΑΟ Λατώ σε μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή διοργάνωση αποτελεί από μόνη της μια αξιόλογη εμπειρία, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναμετρηθούν με ισχυρούς αντιπάλους και να αποκτήσουν πολύτιμες παραστάσεις για τη συνέχεια της αγωνιστικής τους πορείας.

Οι προπονητές

Σημαντική αλλαγή σελίδας για τον ΑΟ Λατώ σηματοδότησε η φετινή ανάληψη της προπονητικής καθοδήγησης του συλλόγου από δύο καταξιωμένους ανθρώπους του διεθνούς σκακιστικού χώρου, τη Stefana Milutinovic (WFM – Woman FIDE Master) και τον Dusan Radovanovic (IM – International Master).

Με σημαντικές αγωνιστικές διακρίσεις και διεθνείς επιτυχίες στο ενεργητικό τους, οι δύο προπονητές φέρνουν στον σύλλογο πολύτιμη τεχνογνωσία, εμπειρία από διοργανώσεις υψηλού επιπέδου και μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση, με στόχο τη συστηματική εξέλιξη των αθλητών και την ενίσχυση της παρουσίας του ΑΟ Λατώ στον σκακιστικό χάρτη.

Η παρουσία τους αποτελεί μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον του συλλόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους νεαρούς σκακιστές, που έχουν πλέον τη δυνατότητα να προπονούνται υπό την καθοδήγηση ανθρώπων με διεθνή αναγνώριση και αγωνιστικές παραστάσεις.

Τα πρώτα δείγματα αυτής της προσπάθειας συνδέονται και με την ιστορική συμμετοχή των πέντε αθλητών του ΑΟ Λατώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Σκακιού Νέων 2026, που ολοκληρώθηκε στη Χερσόνησο

Συγχαρητήρια

Η πρόεδρος του Συλλόγου Μαίρη Ταβλά – Κοζύρη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγχαίρουν τους πέντε σκακιστές για την προσπάθειά τους, εκφράζοντας την αισιοδοξία για ακόμη περισσότερες επιτυχίες στο μέλλον.