Σειρά συναντήσεων εργασίας για την επιτάχυνση των αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αναβάθμιση των υποδομών υγείας, την προώθηση έργων πολιτισμού και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα είχε στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τη Γενική Γραμματέα ΕΠΑ και την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

ΕΣΠΑ, ΕΠΑ και ανακαίνιση του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Στη συνάντηση με τον Νίκο Παπαθανάση και τη Γενική Γραμματέα ΕΠΑ εξετάστηκαν τα προγράμματα ΕΣΠΑ και ΕΠΑ της περιόδου 2026–2030, οι εκδοθείσες προσκλήσεις και η υπέρβαση γραφειοκρατικών θεμάτων. Ο Σταύρος Αρναουτάκης ζήτησε χρηματοδότηση από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης για την ανακαίνιση του Βενιζελείου Νοσοκομείου και τη μετατροπή των θαλάμων από οκτάκλινους σε τετράκλινους, έργο προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ και 7 εκατ. ευρώ για τον εξωτερικό χώρο. «Η μελέτη είναι ολοκληρωμένη και, εάν εξασφαλιστούν οι χρηματοδοτήσεις, αύριο το πρωί δημοπρατούμε», δήλωσε ο Περιφερειάρχης.

Αναφορικά με τη διαβούλευση για τη νέα προγραμματική περίοδο 2028–2034, ο Περιφερειάρχης Κρήτης τόνισε την ανάγκη ωρίμανσης μελετών από όλους τους φορείς: Περιφέρεια, Δήμους και Πανεπιστήμια. Σημείωσε δε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) για την Κρήτη έχει ενεργοποιηθεί στο 67,5% και έως το τέλος του έτους θα ξεπεράσει το 70%, υπερβαίνοντας νωρίτερα τον στόχο του 75% για το 2027 που έχει θέσει το Υπουργείο. Υπογράμμισε παράλληλα πως στο πλαίσιο αυτό, κάθε Δήμος έλαβε 2 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα για την υποβολή και υλοποίηση προτάσεων που λύνουν προβλήματα κυρίως στην ύπαιθρο.

Εμβληματικά έργα πολιτισμού σε όλη την Κρήτη

Στη συνάντηση του Σταύρου Αρναουτάκη με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη εξετάστηκαν τα έργα πυρόσβεσης σε Κνωσό και Φαιστό, η προγραμματική σύμβαση 10 εκατ. ευρώ για τις σεισμόπληκτες εκκλησίες που δημοπρατείται στις αρχές του νέου έτους, καθώς και η ολοκλήρωση των μελετών για τα Μουσεία Ρεθύμνου και Αρχανών. Παράλληλα, στις 4 Δεκεμβρίου εγκαινιάζεται η Δημοτική Αγορά Χανίων, έργο που ξεκίνησε με 5 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης, ενώ ακολουθούν τα Ενετικά Νεώρια σε Χανιά και Ηράκλειο.

Προτάσεις άνω των 320 εκατ. ευρώ για τον πρωτογενή τομέα

Τέλος, ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την εκτίμηση ότι έως το τέλος του έτους θα υπάρξουν εξελίξεις για τα εγγειοβελτιωτικά έργα, με προτάσεις έργων άνω των 320 εκατ. ευρώ που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τους Δήμους και τον ΟΑΚ, συμπεριλαμβανομένων των συνοδών δικτύων της Πλακιώτισσας ύψους 75 εκατ. ευρώ. «Μια αγροτική περιοχή χρειάζεται νερό, αγροτική οδοποιία και βασικές υποδομές που εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση. Όλα αυτά απαιτούν προγραμματισμό, όραμα και διεκδίκηση, διότι τίποτα δεν χαρίζεται χωρίς ολοκληρωμένη προετοιμασία», κατέληξε ο Σταύρος Αρναουτάκης.