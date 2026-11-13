Ένας ιστορικός πολιτιστικός και πνευματικός θεσμός του Δήμου Αγίου Νικολάου επιστρέφει δυναμικά, με ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φιλοσοφία, την επιστήμη, την ιστορία και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Από απόψε, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το Κινηματοθέατρο REX φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, σε μια διοργάνωση που θέτει στο επίκεντρο μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη: τον Χρόνο.

Από το πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής και την ιστορική μνήμη μέχρι τη γήρανση, το Σύμπαν και τη διαχρονικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, το τριήμερο περιλαμβάνει επιστημονικές εισηγήσεις, συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και μουσικές εκδηλώσεις.