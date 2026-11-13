Ένας ιστορικός πολιτιστικός και πνευματικός θεσμός του Δήμου Αγίου Νικολάου επιστρέφει δυναμικά, με ένα τριήμερο αφιερωμένο στη φιλοσοφία, την επιστήμη, την ιστορία και την καλλιτεχνική δημιουργία.
Από απόψε, Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, έως και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, το Κινηματοθέατρο REX φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες των γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, σε μια διοργάνωση που θέτει στο επίκεντρο μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη: τον Χρόνο.
Από το πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής και την ιστορική μνήμη μέχρι τη γήρανση, το Σύμπαν και τη διαχρονικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, το τριήμερο περιλαμβάνει επιστημονικές εισηγήσεις, συζητήσεις, κινηματογραφικές προβολές και μουσικές εκδηλώσεις.
- Το αναλυτικό πρόγραμμα της αποψινής βραδιάς – Παρασκευή 13 Νοεμβρίου
Κινηματοθέατρο REX, Άγιος Νικόλαος
18:00–18:15 | Προσέλευση κοινού
18:15–18:30 | Χαιρετισμοί
18:30–19:30 | «Ο άνθρωπος και το πεπερασμένο του χρόνου»
18:30–18:45 | Βασίλης Κάλφας, Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ: «Πότε οι Έλληνες ανακάλυψαν την έννοια του χρόνου».
18:45–19:00 | Χλόη Μπάλλα, Καθηγήτρια Αρχαίας Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Μα ο χρόνος ο αληθής είν’ ο γιος μας ο μεγάλος κι ο μικρός – Ο Πλάτων για την τεκνοποιία και την αθανασία».
19:00–19:15 | Παναγιώτης Πεντάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Κοινωνικής Εργασίας και Θανατολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου: «Θάνατος: Η στιγμή που σηματοδοτεί όλες τις άλλες στιγμές».
19:15–19:30 | Συζήτηση με το κοινό. Συντονιστής: Γιάννης Χρονάκης, φιλόλογος.
19:40–20:40 | «Η ιστορική μνήμη και η συγκρότηση της ταυτότητας»
19:40–19:55 | Λένα Διβάνη, συγγραφέας, πρώην Καθηγήτρια Ιστορίας της Εξωτερικής Πολιτικής στο ΕΚΠΑ: «Με ρίζες στον χρόνο – η κατασκευή της ελληνικής εθνικής ταυτότητας».
19:55–20:10 | Συραγώ Τσιάρα, Γενική Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου, ιστορικός τέχνης: «Όταν γκρεμίζονται τα αγάλματα».
20:10–20:25 | Κωνσταντίνα Χαβάκη, αρχαιολόγος, μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς: «Φροντίζοντας από κοινού τη μνήμη: Η αίσθηση της χρονικότητας και η πρόσληψη του παρελθόντος μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες, υπό το πρίσμα της αρχαιολογικής εθνογραφίας».
20:25–20:40 | Συζήτηση με το κοινό. Συντονιστής: Στέλιος Ζερβός, δημοσιογράφος – κοινωνιολόγος.
20:50–22:40 | «Ο χρόνος της φύσης και της μουσικής»
20:50–22:00 | Προβολή του ντοκιμαντέρ «Περί-ληψη – Τραγούδια στην αγκαλιά της φύσης». Συντονίστρια: Βασιλική Σχοινά, μουσικός – καθηγήτρια Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Λασιθίου.
22:00–22:40 | Μουσικό κλείσιμο με τους Θανάση Παπακωνσταντίνου, Δημήτρη Μυστακίδη και Νίκο Δημηνάκη.
Το «Τριήμερο Λόγου & Τέχνης», που επανήλθε με επιτυχία την περασμένη χρονιά, συνεχίζει τη διαδρομή του ως σημαντικός θεσμός πολιτισμού και πνευματικού διαλόγου για τον Δήμο Αγίου Νικολάου, αναδεικνύοντας τη συνάντηση της επιστημονικής γνώσης με τη φιλοσοφία, την ιστορία και την τέχνη.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου (ΔΑΕΑΝ).