Πτωτική πορεία, έστω και μικρή, καταγράφουν τις τελευταίες ημέρες οι τιμές των καυσίμων στα πρατήρια του νομού Λασιθίου, με την αμόλυβδη βενζίνη να υποχωρεί ελαφρώς και το πετρέλαιο κίνησης να ακολουθεί την τάση αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά τις μειώσεις, οι επαγγελματίες του κλάδου στο Λασίθι εκφράζουν προβληματισμό για την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και την πορεία της αγοράς κατά τους χειμερινούς μήνες, καθώς η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα και οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου αναμένεται να επηρεάσουν την κατανάλωση.

Όπως αναφέρει σχετικά, μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βενζινοπωλών Λασιθίου κ. Παντελής Επιτροπάκης, οι τιμές παρουσιάζουν αποκλιμάκωση, χωρίς ωστόσο αυτό να αναιρεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τόσο οι καταναλωτές, όσο και οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεσοσταθμική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στο Λασίθι έχει υποχωρήσει στην περιοχή στα 1,999 ευρώ το λίτρο, ενώ αντίστοιχη πτωτική τάση καταγράφεται και στο πετρέλαιο (diesel) κίνησης, για το οποίο ανέφερε ως ενδεικτική τιμή τα 1,999 ευρώ το λίτρο. Η αποκλιμάκωση, που σύμφωνα με τον κ. Επιτροπάκη φτάνει περίπου τα έξι λεπτά, συνδέεται και με την πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Όπως εξηγεί, οι μειώσεις που παρατηρούνται σήμερα στις αντλίες σχετίζονται και με τα συμβόλαια προμήθειας πετρελαίου, τα οποία είχαν διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα περίπου δυόμισι μήνες νωρίτερα. Οι μεταβολές εκείνης της περιόδου αποτυπώνονται πλέον σταδιακά στις τελικές τιμές των καυσίμων, ενώ η πορεία της διεθνούς αγοράς εξακολουθεί να επηρεάζεται από τις γενικότερες οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ανησυχία για τη χειμερινή περίοδο

Πέρα από τις διακυμάνσεις των τιμών, εκείνο που απασχολεί ιδιαίτερα τους βενζινοπώλες του Λασιθίου είναι η πορεία της κατανάλωσης κατά τη χειμερινή περίοδο.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου εξέφρασε την ανησυχία του για τη μειωμένη οικονομική δραστηριότητα που αναμένεται να χαρακτηρίσει τους επόμενους μήνες, συνδέοντας την κατάσταση και με τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή όπως το Λασίθι.

«Έρχεται ένας χειμώνας με ιδιαίτερα χαμηλή κίνηση, ιδιαίτερα χαμηλή τιμή ελαιολάδου», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη στενή σύνδεση της αγοράς καυσίμων με την τοπική οικονομία, καθώς η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών κατά τη χειμερινή περίοδο, αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά την κατανάλωση.

Παράταση των επιδοτήσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι σε ισχύ παραμένουν τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς έχει δοθεί παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στις κρατικές επιδοτήσεις των 40 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, των 20 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης και των 10 λεπτών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων.

Στη χρηματοδότηση της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης συμμετέχουν και οι εταιρείες διύλισης, καλύπτοντας το ήμισυ της ενίσχυσης, δηλαδή 20 λεπτά ανά λίτρο. Αντίστοιχα, στο ντίζελ κίνησης η συμμετοχή των διυλιστηρίων έχει περιοριστεί από τα μέσα Οκτωβρίου στα 5 λεπτά ανά λίτρο.

Το δημοσιονομικό κόστος της παράτασης των επιδοτήσεων στα καύσιμα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου εκτιμάται σε περίπου 35 εκατ. ευρώ. Συνολικά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού κυβερνητικού επιτελείου, το κόστος των μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση ανέρχεται σε 1,44 δισ. ευρώ για το 2026.

Επίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα – Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Την ίδια ώρα, με τα νοικοκυριά να προετοιμάζονται για τις ανάγκες της χειμερινής περιόδου και το κόστος θέρμανσης να αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό, άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης 2026-2027. Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 4 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ενίσχυση καλύπτει μία πηγή θέρμανσης ανά δικαιούχο, όπως πετρέλαιο, ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα ή πέλετ.

Όσον αφορά το ύψος του επιδόματος, αυτό διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, το μέσο θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση, με προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ. Τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται στις 16.000 ευρώ για άγαμους, στις 24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, και στις 29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με πρόσθετη προσαύξηση από το δεύτερο παιδί. Παράλληλα, ισχύουν περιουσιακά κριτήρια.

Για όσους έλαβαν επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο προβλέπεται προκαταβολή έως 80% του ποσού που είχαν εισπράξει, ενώ για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή ανέρχεται στο 65% του δικαιούμενου ποσού. Η υπόλοιπη ενίσχυση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών και την οριστικοποίηση των καταναλώσεων.

Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας, ο κ. Επιτροπάκης σημείωσε στην “Α” ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται τον φοροτεχνικό τους, προκειμένου να εξετάζουν προσεκτικά τις προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιπτώσεις συζύγων, τονίζοντας ότι χρειάζεται να εξετάζονται τα δεδομένα του νοικοκυριού, ώστε να διαπιστώνεται ποιος μπορεί να υποβάλει την αίτηση σύμφωνα με τα ισχύοντα κριτήρια. Παράλληλα, είναι απαραίτητη η σωστή καταχώριση του IBAN, του αριθμού παροχής ρεύματος και των φορολογικών στοιχείων, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην καταβολή της ενίσχυσης.

ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ