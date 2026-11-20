Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή DANYLLO AZEVEDO SEIXAS, καλωσορίζοντάς τον στην οικογένεια της ομάδας μας!

Ο Danyllo γεννήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2004 στις Βρυξέλλες του Βελγίου, έχει ύψος 1,80 μ. και αγωνίζεται κυρίως στον χώρο της μεσαίας γραμμής.

Πρόκειται για έναν πολυθεσίτη και ιδιαίτερα δημιουργικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στις θέσεις 6, 8 και 10, προσφέροντας πολλές λύσεις στον προπονητή.

Διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, πολύ καλό έλεγχο της μπάλας, αντίληψη του παιχνιδιού, ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων και ικανότητα να συνδέει αποτελεσματικά την αμυντική με την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Ένα επιπλέον σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι ότι χρησιμοποιεί εξίσου καλά και τα δύο πόδια.

Στην έως τώρα ποδοσφαιρική του διαδρομή έχει φορέσει τις φανέλες των Patro Eisden Maasmechelen, Djem Sport, KSC Lokeren και Ytterhogdals IK, αποκτώντας εμπειρίες από το ποδόσφαιρο του Βελγίου και της Σουηδίας.

Τελευταίος σταθμός της καριέρας του, έχοντας υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο,ήταν η Σουηδική Ytterhogdals IK, με την οποία αγωνιζόταν στο πρωτάθλημα Division 3 Σουηδίας για την αγωνιστική περίοδο 2026 με την οποία κατέγραψε 19 συμμετοχές ,8 γκολ και 22 ασίστ!

Ο ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον σύλλογο την 26η Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία λήξης του συμβολαίου του, και πλέον έρχεται ως ελεύθερος στην ομάδα μας.

Η αγωνιστική του ποιότητα, η ευχέρεια να καλύπτει πολλές θέσεις, η δημιουργικότητα και η διάθεσή του για συνεχή εξέλιξη αποτελούν στοιχεία που αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την ομάδα μας.

Danyllo, καλώς ήρθες στην Αθλητική Ένωση Νεάπολης!

Σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας!

Ευχαριστούμε πολύ την ΕΠΣ Λασιθίου και ιδιαίτερα τον ειδικό γραμματέα κ.Μανόλη Ατσαλάκη για την πάντα πολύτιμη βοήθειά του,την έμπρακτη υποστήριξή του και την άμεση ανταπόκριση σε ότι του ζητηθεί !