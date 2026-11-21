Ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Ελούντα ετοιμάζει η NOVA Constructions, η οποία συμφώνησε να λειτουργήσει η μονάδα με ένα από τα εμπορικά σήματα της Hilton… πιθανότατα «Double Tree by Hilton», μιας από τις ξενοδοχειακές μάρκες του ομίλου Hilton, που απευθύνεται τόσο σε ταξιδιώτες αναψυχής όσο και σε επαγγελματίες. Χαρακτηριστικό του είναι το ζεστό μπισκότο με σοκολάτα που προσφέρεται ως καλωσόρισμα.

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση του Ομίλου, έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και η υλοποίηση της επένδυσης έχει ξεκινήσει. Η NOVA Constructions Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και ανάπτυξη ακινήτων, όπως κατοικίες και ξενοδοχεία.

ΛΕΩΝ.Κ.