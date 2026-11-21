Με σταθερό προσανατολισμό την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου συνεχίζει την έμπρακτη στήριξή της σε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα συνδιοργανώσεων, η Π.Ε. Λασιθίου ενώνει τις δυνάμεις της με τοπικούς φορείς, δήμους και συλλόγους, αποδεικνύοντας ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια του τόπου μας.

«Όπως προκύπτει από τον ευρύτερο σχεδιασμό, η ενθάρρυνση τέτοιων πρωτοβουλιών δεν έχει απλώς ψυχαγωγικό χαρακτήρα. Στοχεύει στη διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς, στη δημιουργία φήμης και στην προσέλκυση επισκεπτών, αναδεικνύοντας την Κρήτη και το Λασίθι ως έναν τόπο που παράγει διαρκώς Πολιτισμό και Αθλητισμό», επισημαίνει ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης.

Όπως εξηγεί συνολικά για το ευρύτερο πρόγραμμα στήριξης του πολιτισμού και του αθλητισμού, οι εκδηλώσεις που υποστηρίζονται αποσκοπούν στην επαφή των πολιτών με διάφορες μορφές τέχνης, στην αισθητική, ψυχική και κοινωνική τους καλλιέργεια, καθώς και στην υποστήριξη της ντόπιας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Παράλληλα, στον τομέα του αθλητισμού, οι δράσεις αυτές προωθούν το αθλητικό ιδεώδες, την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την πολύτιμη για την υγεία σωματική άσκηση.

Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο, ο προσεχής Δεκέμβριος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πλούσιος, καθώς η Π.Ε. Λασιθίου προχωρά σε τρεις σημαντικές συνδιοργανώσεις που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων.

Στην Ιεράπετρα

Η αρχή γίνεται με το εορταστικό κλίμα των ημερών στην Ιεράπετρα. Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2026, στην Κεντρική Πλατεία της πόλης, θα πραγματοποιηθεί η «Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου του Δήμου Ιεράπετρας». Πρόκειται για έναν καθιερωμένο θεσμό που σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου, προσφέροντας χαρά και ψυχαγωγία σε μικρούς και μεγάλους. Σε αυτή τη γιορτή, όπου συμμετέχουν μουσικά και χορευτικά σχήματα, σχολεία και πολιτιστικοί σύλλογοι του νομού, η Π.Ε. Λασιθίου συμβάλλει καθοριστικά, αναλαμβάνοντας την υποδομή της ηχητικής και φωτιστικής εγκατάστασης ή και της live streaming μετάδοσης, εξασφαλίζοντας την άρτια διεξαγωγή του θεάματος.

Στον Άγιο Νικόλαο

Αμέσως μετά, η σκυτάλη περνά στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2026, ο Άγιος Νικόλαος θα φιλοξενήσει την «Ετήσια συνάντηση φίλων Λέσχης Αγίου Νικολάου», σε στενή συνδιοργάνωση με τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών της πόλης. Ο συγκεκριμένος θεσμός αποτελεί σημείο αναφοράς, προσελκύοντας αθλητές και φίλους της μοτοσυκλέτας από ολόκληρη την Κρήτη. Είναι μια διοργάνωση που προάγει την ασφαλή οδήγηση, την αθλητική άμιλλα και την εξωστρέφεια. Η Περιφερειακή Ενότητα θα βρίσκεται στο πλευρό των διοργανωτών, καλύπτοντας τις ανάγκες για το διαφημιστικό υλικό και το αθλητικό υλικό μιας χρήσης που απαιτείται για την εκδήλωση.

Στις Βρύσσες

Ο κύκλος αυτών των σημαντικών παρεμβάσεων ολοκληρώνεται με μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και βαθιά παραδοσιακή δράση στις 15 Δεκεμβρίου, στις Βρύσσες Λασιθίου. Σε συνεργασία με τον «Πολιτιστικό – Φυσιολατρικό Σύλλογο Βρυσσών», διοργανώνεται το «1ο Εργαστήριο Παραδοσιακών Τεχνών “Μάθε να χτίζεις πέτρα”». Πρόκειται για μια βιωματική εκπαιδευτική δράση αφιερωμένη στη διάσωση της λαϊκής αρχιτεκτονικής και της τέχνης της ξερολιθιάς. Έμπειροι ντόπιοι τεχνίτες, ερευνητές και νέοι της περιοχής θα σμίξουν για να μεταδώσουν τη γνώση, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με το φυσικό περιβάλλον. Η έμπρακτη υποστήριξη της Π.Ε. Λασιθίου εδώ μεταφράζεται στην κάλυψη των αναγκών για την ηχητική και φωτιστική εγκατάσταση, καθώς και για την προμήθεια των αναμνηστικών πλακετών της εκδήλωσης.

Η φιλοσοφία πίσω από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι ξεκάθαρη: μέσα από τις συνέργειες, δημιουργείται ένα ευνοϊκό επικοινωνιακό κλίμα που παράγει έργο και συσφίγγει τις σχέσεις των πολιτών. Το Λασίθι αποδεικνύει στην πράξη ότι ο πολιτισμός και ο αθλητισμός αποτελούν καθημερινή ανάγκη και συγκριτικό πλεονέκτημα για το μέλλον.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ