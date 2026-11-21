Όποιος επιθυμεί και μπορεί να κάνει ταξιδάκια στο εξωτερικό, τη διάρκεια του φετινού χειμώνα, μπορεί να το κάνει με τις απ’ ευθείας πτήσεις από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Με βάση τα σχέδια πτήσεων (slots), το Ηράκλειο συνδέεται απευθείας με επτά πόλεις σε έξι χώρες: Λάρνακα, Τίρανα, Άμστερνταμ, Παρίσι, Φρανκφούρτη, Μόναχο και Κωνσταντινούπολη. Οι πτήσεις έχουν διαφορετική συχνότητα ανά προορισμό, ενώ σε ορισμένες γραμμές το πρόγραμμα αλλάζει από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Οι αεροπορικές εταιρείες της Μεγάλης Βρετανίας έχουν επιβεβαιώσει ότι ο αριθμός των πτήσεων προς την Κρήτη για το 2027 θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα με το 2026, χωρίς να προβλέπεται ούτε μείωση ούτε αύξηση. Όμως, σύμφωνα με έρευνα της YouGov, 4 στους 10 από όσους Βρετανούς ανέβαλαν ή ακύρωσαν ένα ταξίδι ανέφεραν την τιμή ως κύρια αιτία. Το κόστος, αναφέρεται, επηρεάζει και την επιλογή προορισμού, ιδιαίτερα στους νεότερους ταξιδιώτες.

ΛΕΩΝ.Κ.